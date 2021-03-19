Аренда хостинга – ответственная задача для профессионалов

В современных реалиях обойтись без собственных интернет-ресурсов не сможет никакой бизнес. Даже индивидуальным предпринимателям, обычным людям не лишним будет иметь свой сайт, пусть даже одностраничный. В этой ситуации необходимо четко понимать не только как, но и где заказать хостинг в Москве.

На что обращать внимание?

Действительно, в соответствующем рынке услуг присутствует просто огромное количество самых разных предложений. Однако далеко не все они имеют сколь-нибудь серьезную репутацию и профессиональный подход к своим обязанностям.

По этой причине оптимальным решением будет консультация опытного специалиста. Но и сам человек, арендуя хостинг в России, должен обращать внимание на актуальные моменты, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Выбор тарифа. Провайдеры предлагают широкий выбор тарифных планов, важно подобрать для себя приемлемый вариант. Помните, аренда хостинга – дело долгосрочное, учитывайте возможное расширение своего бизнеса, возможно вам придется создавать ни один, и даже не два сайта. Берите всегда тариф с запасом, как по месту, так и по функционалу. В этом отношении виртуальная машина Bitrix заслуживает самого пристального внимания. Мощности серверов. Аренда хостинга для сайта на начальном этапе этот параметр может выглядеть не так актуально. Но с ростом базы данных, трафика посетителей мощности хостера выходят на первый план в противовес каким-то дополнительным услугам. Защита от вирусов и DDoS-атак. Опять же, в условиях жесткой конкуренции все приемы хороши. И кто знает, насколько порядочными окажутся ваши конкуренты. Если арендуемые серверы на программном и аппаратном уровне обеспечивают должный уровень защиты, то это несомненный плюс в пользу выбора конкретного предложения. Наличие дополнительных функций: подключение через FTP; поддержка CMS; достаточное количество почтовых аккаунтов и так далее. Отдельно необходимо отметить наличие адекватной, компетентной службы технической поддержки. Без проблем и каких-то неприятных нюансов сотрудничество однозначно не обойдется – это просто нереально. И здесь все будет зависеть от профессионализма службы поддержки.

В заключение стоит отметить следующее. Аренда хостинга в последнее время среди креативных потребителей в большей степени популярна, нежели покупка собственных серверов. Это позволяет экономить немалые деньги. Кроме того, в случае провала дела отказаться от аренды проще и дешевле, а вот продать оборудование гораздо сложнее. В этом ракурсе арендные отношения, безусловно, гораздо перспективнее для начинающих бизнесменов.