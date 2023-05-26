Архивные афиши и фотографии: на Арбате откроется выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Александра Островского

Москвичи и гости столицы увидят здесь программки спектаклей, в том числе поставленных при жизни драматурга, а также уникальные эскизы декораций и костюмов.

Выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского, откроется 27 мая на улице Арбат. Ее подготовили в рамках общероссийской акции «Библионочь», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Почти все написанные Островским пьесы ставились на сцене Малого театра. В музее учреждения сохранились архивные документы и материалы об этих спектаклях. Они и станут основой экспозиции.

«Выставка продлится до 15 июня. Москвичи и туристы смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века до наших дней. На Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных еще при жизни писателя», — рассказала Наталья Сергунина.

В экспозицию также включат фотографии сцен из постановок «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева». В них были задействованы такие знаменитые артисты, как Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Вера Пашенная, Елена Гоголева, Михаил Жаров, Игорь Ильинский и другие. Фотоматериалы сопроводят цитатами из пьес, выдержками из замечаний Островского и расшифровками словаря драматурга.

Важная часть выставки посвящена художникам, воплотившим мир Александра Островского на сцене. Горожане увидят уникальные эскизы декораций и костюмов к спектаклям. К ним относятся работы сценографа Константина Юона, живописца Бориса Волкова, театральных художников Василия Рождественского и Сергея Иванова.

Проект подготовлен столичным Департаментом культуры, Московской дирекцией массовых мероприятий и Государственным академическим Малым театром.