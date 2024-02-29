АРХИWOOD оказывает поддержку организации и проведению форума деревянного строительства

Общество
29 февраля 2024

Форум проходит под эгидой Союза московских архитекторов и Союза архитекторов России при поддержке компании «Росса Ракенне СПб» (бренды HONKA и АРХИWOOD).

Цель форума – популяризация деревянного домостроения, выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике, пропаганда лучших проектных решений и развитие делового сотрудничества между архитекторами, проектировщиками и производителями.

Деловая программа форума направлена на популяризацию деревянного отечественного домостроения и освещение традиций, технологий и действующих стандартов применения деревянных конструкций и соотнесение их с такими понятиями, как: «образцовая застройка», «качественная архитектура», «массовое типовое строительство», «индивидуальное жилое строительство», «средовой дизайн», «экологизация», «энергоэффективность», «рентабельность» и «безопасность».

Актуальная архитектурная практика и современные подходы в работе с деревом будут представлены в панельных дискуссиях, круглых столах, вебинарах, презентациях и мастер-классах, которые проведут ведущие отраслевые эксперты.

Конкурс «Дерево в архитектуре» представляет собой отличную возможность продемонстрировать разнообразие использования дерева и способствовать его дальнейшему распространению в строительстве. В этом году событие пройдет в городе Вологде с 18 по 20 июля 2024 года. Конкурс показывает возможности расширения применения дерева как традиционного и перспективного материала в архитектуре и строительстве, привлекая внимание представителей государственных органов, производителей, девелоперов и инвесторов к проектам, которые получили высокую оценку профессионального жюри.

Дерево – древний материал, который использовался для создания национальной архитектуры в течение многих веков. Сегодня новые технологии и экологическое сознание помогают дереву сохранить свою актуальность как «материала будущего», который можно восстанавливать и перерабатывать.

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