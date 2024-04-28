АРХИWOOD примет участие в международном форуме Академии гостеприимства HoReCa Fest 2024

Экономика
28 апреля 2024

Компания АРХИWOOD выступит партнером и участником деловой программы форума, организованного Академией гостеприимства.

Форум HoReCa Fest ежегодно проводится Академией гостеприимства на территории ведущего мирового санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA. За несколько лет форум объединил более 5000 представителей отечественной и зарубежной индустрии гостеприимства.

В этом году ключевыми темами форума HoReCa Fest 2024 станут ИТ-технологии, а также их влияние на модернизацию сферы гостеприимства, бережливое производство и философия zero waste.

Деловая программа форума направлена на создание единой площадки для принятия решений по развитию отрасли, обмена как отечественным региональным, так и международным опытом.

«Участие в подобных форумах — это отличная возможность стать частью профессионального сообщества. Зачастую современная индустрия гостеприимства неразрывно связана с объектами деревянной архитектуры как символа уюта и качества. Подобная коллаборация открывает целый спектр возможностей для создания неповторимых проектов, которые станут настоящими жемчужинами гостиничной индустрии и индустрии гостеприимства», – считает Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA).

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