АРХИWOOD проведет фестиваль для выработки наиболее перспективных стратегий развития

16 сентября 2022 недалеко от деревни писателей «Переделкино», в новом креативном экокластере «Тринити Вилладж Парк», пройдет фестиваль АРХИWOOD, который будет включать в себя знакомство с экокластером, презентацию будущих домов АРХИWOOD, которые станут его частью, и форум «КАНТРИ-девелопмент: люди, территории, технологии».

«Большая часть современных проектов для загородной жизни — временной или постоянной — сегодня создается с упором на экологичность и устойчивость. Так что основой для их инфраструктуры неизбежно становится дерево, — комментирует Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» / HONKA. — Именно поэтому мы — сообщество архитекторов, строителей и производителей домов из дерева — должны стоять во главе процессов пространственного развития внегородских территорий. Мы имеем огромный опыт, как делать это без ущерба окружающей среде, с уважением к местным традициям и в то же время с использованием самых высоких технологий, создающих подлинный комфорт».

«Нашей общероссийской премии за лучшие архитектурные сооружения из дерева уже 12 лет, — продолжает Анастасия Фетисова, руководитель проекта АРХИWOOD. — За это время мы сформировали вокруг себя мощное бизнес-сообщество профессионалов в самых разных сферах. Устраивая фестиваль и подключая к нему единомышленников, мечтающих о том, чтобы сделать жизнь на природе яркой, насыщенной и гармоничной, мы делаем следующий логичный шаг, расширяя наше сообщество и круг тем, в которых мы вместе могли бы выработать наиболее перспективные стратегии».

В рамках двух треков «Человекоцентричное пространственное развитие» и «Экосистема загородной жизни» участники форума и фестиваля — архитекторы, строители, девелоперы, чиновники, инвесторы, операторы загородных отелей, представители Ростуризма и производители – обсудят, как создать успешный проект для загородной жизни, какие инструменты наиболее эффективны для создания точек притяжения, и какую роль в этом играют архитектура и искусство; возможен ли востребованный креативный кластер на природе, и как вовлечь в него людей и сформировать сообщество; какие возможности для индустрии гостеприимства сегодня предоставляет деревянное домостроение, и что такое «зеленая инфраструктура» и устойчивое развитие, когда мы говорим о заповедных и особо охраняемых территориях.

Среди приглашенных спикеров — архитекторы и идеологи уже зарекомендовавших себя кейсов: Александр Львовский («Росса Ракенне СПб» / HONKA),

Антон Кочуркин / Юлия Бычкова (арт-парк Никола-Ленивец), Дмитрий Черепков (эко-парк «Ясно поле»), Александр Ежков (курорт «ПИРогово),

Аркадий Чернов («Тринити Вилладж»), Дарья Беглова («Переделкино»),

Сергей и Ольга Долговы («ГородЗагород»), Иван Митин («Болотов Дача») и другие. В дискуссиях, посвященных технологиям и домостроению, также примут участие успешные архитекторы, проектировщики «зеленой инфраструктуры» и специалисты по деревянным и устойчивым технологиям: Тотан Кузембаев, Александр Купцов/Сергей Гикало, Наталья Брайловская, Сергей Наседкин, Гай Имз (RuGBC), представители Ассоциации глэмпингов России и Ассоциации деревянного домостроения.

Кроме того, гости фестиваля смогут прогуляться по территории «Тринити Вилладж Парк» и отведать финских коктейлей в секретном баре на том месте, где появятся новые дома АРХИWOOD.

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