Арси Целесте: проверь себя на три неочевидных поглотителя твоей энергии

Фитнес и йога. Мы каждый день слышим от окружающих и из социальных сетей, что необходимо заниматься фитнесом, йогой, ведь это полезно для тела и даёт много энергии. Однако так ли это?

Как международный эксперт по здоровью и естественному омоложению, дипломированный специалист по фейспластике и автор собственной методики “Остеопатическая самокоррекция” могу сказать, что эти направления, на самом деле, очень опасны. Чтобы выяснить причины, разберем вопрос с разных сторон и начнем изнутри — со стороны физического тела.

В нашем организме есть важные гормонообразующие органы — надпочечники. Они помогают телу функционировать, отвечают за множество процессов и позволяют нам справляться со стрессом. Ресурс надпочечников у современного человека очень невелик. Дело в том, что нас окружает огромное количество стрессовых факторов каждый день: даже подъем по будильнику, если мы этого не желаем, для организма является сильным стрессом, а тем более — фитнес или йога.

Вот несколько факторов, которые вызывают истощение надпочечников:

1) Если мы обильно потеем во время тренировки, вместе с потом выходят микроэлементы и минералы, такие как натрий и калий, которые необходимы для правильного функционирования надпочечников.

2) Многие могут возразить, что во время таких активностей выделяется нейромедиатор серотонин. Да, это так, однако нужно понимать, что выделяется он в ответ на стрессовую ситуацию, и ты можешь заметить, что надолго этой энергии не хватает. Буквально через несколько часов возникает потребность снова ее восполнить: выпить кофе, крепкий чай, энергетик — каждому свое.

3) Фитнес и йога вызывают блоки и зажимы во всем теле.

Мы и так не ведем идеальный образ жизни: не спим на правильных поверхностях, ежедневно сталкиваемся с проблемами на работе или в личной жизни — все это отражается на функционировании тела и вызывает психосоматические блоки и зажимы, которые затем проявляются в виде различных заболеваний. Например, заблокированная диафрагма, что характерно для 90% людей и связано со страхом, сутулые плечи, скрученный позвоночник и даже морщины из-за того, что мы неправильно сидим, смотрим в телефон сверху вниз и так далее.

Что произойдет, если подвергнуть тело дополнительной нагрузке в виде фитнеса и йоги вместо того, чтобы расслабить его? Таская штанги, мы не можем быть в ресурсе, потому что заработаем блоки и зажимы в теле.

4) Влияние стресса на мозг и психику. Когда страдают надпочечники и начинает разрушаться весь организм, нервная система так же неизбежно страдает, ведь для нее это сигнал об угрозе и опасности для жизни.

Углеводы

Миф о том, что медленные углеводы полезны, сформировался тогда же, когда появилась потребительская корзина. Сейчас она стала бедна такими продуктами, как мясо, рыба, овощи и все то, что действительно полезно для нашего организма. Особенно в 21-ом веке. Стали популярны смузи и соковые диеты, которые негативно влияют на организм и не насыщают его энергией.

Наши прабабушки и прадедушки считали, что хорошо, когда на столе мясо и молоко, как правило, собственного производства. Разумеется, у них были и хлеб, и каша, но важно понимать особенности образа жизни. В отличие от нас, они вставали не в 7-8 утра, а в 3-4, доили коров, занимались тяжелым физическим трудом в поле — все это требовало много энергии.

Современный человек в основном работает сидя за компьютером, и такое количество углеводов организм уже не способен переработать в энергию. Вместо этого они откладываются на печени в виде жира и вызывают жировой гепатоз. При этом не всегда человек с жировым гепатозом печени имеет лишний вес — стройные люди также могут страдать этим заболеванием в и не подозревать об этом.