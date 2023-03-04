Арт-терапия для детей и взрослых: опыт CoLLart Art Smart Care, как помочь ребенку в самовыражении

С помощью линий, красок, образов и символов можно выразить эмоции, которые сложно передать словами. Эта особенность искусства легла в основу различных видов и техник арт-терапии, которые отлично подходят и взрослым, и детям. Товары для творчества бренда CoLLart Art Smart Care могут помочь малышу раскрыться, а взрослому — обрести внутреннюю гармонию.

Как рисование влияет на мозг ребенка и взрослого

Впервые термин «арт-терапия» ввел британский художник Адриан Хилл в 1938 году. Работая в санаториях, он заметил, что «лечение искусством» оказывает на больных благоприятное действие. Они становятся более спокойными, уравновешенными.

Впоследствии ученые выяснили, что творческие занятия — рисование, лепка, аппликация — развивают мелкую моторику и тем самым стимулируют мозговые участки, ответственные за координацию, мышление, речь, тренируют память, совершенствуют воображение и фантазию.

Взрослым художественное творчество помогает снять стресс, трансформировать негативные эмоции, погрузиться в себя и найти источник внутренних комплексов, застаревших душевных травм.

Методы и инструменты арт-терапии

Классическая арт-терапия первоначально включала в себя визуальные искусства. Сегодня популярны и другие ее виды: сказкотерапия, танцы, драматерапия и другие. Но любимым и доступным способом самовыражения остается рисование.

В отличие от профессионального художественного творчества, арт-терапия не требует от человека особых талантов. В центре — личность, ее внутренний мир. Рисуя, и ребенок, и взрослый могут не думать о результате. Они находятся в психологически комфортной обстановке и свободно передают в красках и линиях свои мысли и эмоции.

С этой целью компания CoLLart Art Smart Care проводит мастер-классы для детей и их родителей. Профессиональный художник рассказывает, как работать с цветами, формами, чтобы каждый мог создать свой маленький шедевр. Основатели бренда стремятся создать уютное пространство, где можно переключиться со стрессовой ситуации, познакомиться с интересными людьми.

Чтобы заниматься арт-терапией, не обязательно обращаться к психологу или посещать изостудию. Рисовать с удовольствием можно и дома. Особенно приятно это делать с наборами акварельных и акриловых маркеров CoLLart Art Smart Care. В них есть все необходимое, чтобы в любой момент приступить к творческому процессу: вам не придется ничего докупать.

Если есть желание, можно попробовать себя в нейрографике. Это способ рисования абстрактными формами. Просто начните плавно проводить линии, соединять их в фигуры, не думая о результате. Рисунок будет отражать ваше эмоциональное состояние. Так, треугольник — это действие или конфликт, круг — гармония, квадрат — стабильность.

Но главное — можно трансформировать свои чувства, меняя исходное изображение. С помощью маркеров CoLLart Art Smart Care очень легко делать линии тоньше или толще, смешивать цвета, выражая нюансы эмоций.

Как нарисовать эмоциональный ландшафт

Домашняя арт-терапия может стать прекрасным семейным времяпровождением. Хотя мы не увидим эмоции, каждая из них ассоциируется с каким-либо цветом: красный — страсть, энергия, желание; черный — печаль, стыд; желтый — счастье, веселье.

Если рисуете с ребенком, можно заранее обозначить, с каким оттенком соотносится в его восприятии то или иное чувство. А затем попытайтесь перенести весь спектр эмоций на лист бумаги, рисуя произвольно, не задумываясь о результате. С наборами маркеров CoLLart Art Smart Care творчество доставит вам ни с чем не сравнимое удовольствие, ведь яркость и богатство оттенков позволяют выразить даже самые неопределенные переживания.

Источник: https://typical-moscow.ru/art-terapiya-dlya-detej-i-vzroslyx-opyt-collart-art-smart-care-kak-pomoch-rebenku-v-samovyrazhenii/