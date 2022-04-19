Артур Кулаев: «Моя работа — каждый день быть супергероем для маленького пациента и его родителей»

Он не только спасает маленьких пациентов, но и помогает их родителям психологически. И ведет малышей от первичной консультации до полного выздоровления. О том, как ему удается решать самые сложные медицинские проблемы и почему он выбрал такой сложный профессиональный путь, мы поговорили с детским урологом, кандидатом медицинских наук Артуром Кулаевым.

Артур, расскажите, почему Вы решили стать врачом?

Я из врачебной семьи, мама работает в Федеральном медико-биологическом агентстве, отец детский уролог, с 1989 года до 2021 работал в Российской детской клинической больнице. С детства я видел, как много папа трудится, и с каким уважением к нему относятся окружающие. Родители для меня — пример для подражания, а профессия врача — это единственный путь, по которому я хотел идти с детства.

Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?

Мне нравится консультировать пациентов, строить план обследования, выбирать нужную операцию или терапию из огромного многообразия возможных вариантов. Люблю оперировать, прекрасно осознавать, что твоя работа в операционной поможет маленькому человеку прожить здоровую и счастливую жизнь.

Вы являетесь соавтором патента, расскажите, в чем плюс данного изобретения?

Нашим коллективом была изобретена методика эндоскопической операции, которая обладает всеми плюсами минимально инвазивной хирургии и лишена минусов открытых «полостных» вмешательств. Благодарю внедрению этого метода в практику нам удалось провести реконструкцию зоны соединения мочеточника и мочевого пузыря, которая от природы была порочна, и таким образом помочь сотням пациентов от 1 месяца и до 17 лет сохранить функцию почек и жить нормальной жизнью в будущем.

Вы активно занимаетесь научной деятельностью. Расскажите, почему?

Я начал заниматься исследованиями в детской урологии еще на базе студенческого научного кружка, затем продолжил эту работу в ординатуре и никогда не останавливался. Постоянное взаимодействие с тяжелыми врожденными пороками пузырно-мочеточникового сегмента (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мегауретер, уретероцеле и т.д.), изобретение новых методов оперативных вмешательств — все это обуславливает необходимость анализа результатов лечения, что в свою очередь привело к созданию диссертационного исследования и получению ученой степени кандидата наук.

Но остается еще множество вопросов, на которые хочется найти ответы, чтобы еще больше маленьких пациентов быстрее проходили лечение и уходили здоровыми домой. Именно поэтому я и занимаюсь наукой.

Вы являетесь призером нескольких престижных конкурсов. Расскажите об этом подробнее.

Я победил в нескольких всероссийских премиях, организованных самым крупным медицинских порталом в РФ, конкурентами являлись ведущие детские урологи города Москвы, а выбирали победителя на основании отзывов пациентов, которые прошли у меня лечение. Высокое качество медицинской помощи, прекрасные результаты оперативных вмешательств, человеческое отношение и пациентоориентированность позволили мне победить в 2020 и 2021 годах. В общем, это как стать двухкратным чемпионом России по детской урологии. Тяжело, но очень важно.

Помимо этого, в 2019 году мне удалось одержать победу на конкурсе научных работ среди молодых урологов в рамках самой крупной конференции по детской урологии.

Вы являетесь членом Европейской ассоциации детских хирургов. Что Вам это дает?

Европейская ассоциация является сообществом детских урологов, которое позволяет общаться специалистам из разных стран, обмениваться опытом, получать новую информацию, проходить обучение онлайн и оффлайн. В итоге членство в организации обеспечивает специалиста актуальной информацией, позволяющей идти в ногу со временем.

Какие профессиональные цели Вы перед собой ставите?

Моя цель — быть хорошим врачом, «понимать» маленького пациента, эффективно оперировать, хорошо выхаживать и выписывать здоровых детей. Мечтаю изобрести операции, которые со 100% вероятностью будут помогать малышам с тяжелыми пороками развития мочевых путей. Верю, что когда-нибудь это станет возможно.