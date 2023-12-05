Асбестовский карьер – Достояние Среднего Урала!

Карьер Баженовского месторождения ПАО «Ураласбест» завоевал почетный статус «Достояние Среднего Урала». Конкурс проводится во второй раз по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева и рассказывает об уникальных объектах и коллективах Свердловской области.

В 12 часов ночи с 1 на 2 декабря завершилось голосование за 15 объектов региона, участвующих в конкурсе. В нем приняли участие более 66 000 человек. Асбестовский карьер поддержали 9150 человек. Таким образом карьер занял второе место.

«Я благодарю всех, кто голосовал за карьер. Это не только асбестовцы, но и жители соседних и даже отдаленных городов и поселков Свердловской области. Поздравляю асбестовцев с нелегкой победой. Наш карьер – достоин почетного звания «Достояние Среднего Урала», – поблагодарил участников голосования генеральный директор ПАО «Ураласбест» Юрий Козлов.