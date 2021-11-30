Асбестовые эксперименты: 5000 лет керамики из «горного льна»

Человечество знакомо с асбестом на протяжении многих тысяч лет. Так, феномен «асбестовой керамики» просуществовал почти 5 тысячелетий – с 4 500 д.н.э. до 500 н.э. на территории Фенноскандии (современные Швеция, Норвегия, Финляндия, а также Карелия и Мурманская область). Предки современных скандинавов и финно-угорских народов активно использовали керамику с примесью асбестового волокна, что позволяет отследить их миграции, торговые и культурные связи. Российские ученые Холкина М.А., Муравьев Р.И. и Жульников А.М. из СПбГУ и Петрозаводского государственного университета решили поставить эксперимент – узнать, имела ли примесь асбеста в керамике практическое значение или была элементом «престижной экономики».

Известно, что в эпоху неолита при производстве керамики широко использовались различные присадки, позволявшие сократить «усадку» изделий при обжиге или повысить их прочность. Это пух и перья водоплавающих птиц, дресва, шерсть, толченые кости, гранитная крошка и т.д. С одной стороны, асбест известен своими огнеупорными свойствами – он не горит, и, следовательно, не выгорает при обжиге посуды, что может существенно повысить прочность утвари. Сегодня из хризотилового асбеста изготавливают более 300 видов промышленных изделий, среди которых – шифер, трубы, сайдинг, фасадные плиты, огнеупорный картон и многое другое. Обычно его смешивают с портландцементом и водой, а затем сушат и прессуют в готовый продукт. Скорее всего, древние люди знали о полезных свойствах этого волокна и пытались его применить. Об этом позволяет судить и трудоемкость процесса добычи асбеста — «горный лен» в природе встречается довольно редко и требует целенаправленной разработки. Для догосударственной эпохи повсеместное использование минерала требует существенных практических оснований. Для сравнения – сегодня хризотиловый асбест добывают гигантские комбинаты, где волокно проходит множество стадий обогащения прежде чем будет герметично упаковано и отправлено на заводы.

С другой стороны, асбестовое волокно может быть частью «престижной экономики». Проще говоря, оно могло иметь ценность именно по причине своей редкости и красоты (как раковины каури, имевшие огромную ценность на территории почти всей Великой Степи от Алтая до побережья Индийского океана). Именно для выяснения практических свойств асбестового волокна в неолитической керамике ученые планируют изготовить около 60 сосудов при разных условиях (обжиг, характер глины и примесей и т.п.), а затем сравнить с аналогами с иными примесями. Важно отметить, что в Фенноскандии использовался разный асбест – и амфиболовый, и хризотиловый. На сегодняшний день применение амфиболового асбеста запрещено во всем мире из-за его устойчивости к кислоте. Клетки-уборщики нашего организма не могут его вывести, так что это волокно провоцирует серьезные заболевания. А вот хризотиловый асбест не обладает устойчивостью к кислотам – он представляет собой гидросиликат магния, который выводится макрофагами за короткий промежуток времени. Именно вид асбестового волокна имеет ключевое, решающее значение из-за существенных различий по химическому составу и строению минералов – как мы уже говорили, амфиболы запрещены, а хризотиловое волокно широко применяется в промышленности (Россия является мировым лидером по объемам добычи и обработки хризотилового асбеста).

В любом случае, проблема практических свойств асбестовой керамики имеет большое значение для исследования истории европейского неолита. Как неоднократно отмечают современные ученые, экономика и производство человечества позднего каменного века были существенно сложнее, чем мы привыкли думать. Да, на примитивном уровне, но обмен охватывал огромные пространства, а технологические решения иногда поражали своим глубоким пониманием свойств природных материалов. Ответ на проблему практического использования асбеста в неолитической керамике потенциально может дать ответ на множество вопросов, до сих пор никак не освещенных в науке.