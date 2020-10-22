Асянди или Толь – первый День рождения корейского ребенка

7 октября в центре Москвы в PLOV project праздновал свой Первый День Рождения Константин Чоу. Его родители являются представителями разных культур: мама по национальности русская, коренная россиянка — успешный дизайнер, организатор светских мероприятий, директор по продвижению журнала BIG LIFE magazine. Папа — кореец, коренной англичанин, бизнесмен.

На мероприятие приехали близкие родственники из Лондона, основатель фонда помощи детям Татьяна Курмачева прилетела из Екатеринбурга, директор Продюсерского центра Останкино Мария Тарханова приехала с грудным сыном, чтобы поздравить Константина с его Днём рождения!

Родные, друзья и подруги со стороны родителей очень тепло поздравили малыша!

Несмотря на то, что семья Константина Чоу живет в Москве, они также почитают и корейские традиции! Поэтому торжество было проведено в соответствии с корейскими обычаями. Именинника нарядили в корейскую национальную одежду — Ханбок, украшенную серебром!

Кульминацией праздника являлось особое гадание «тольчаби»: на столе выкладываются предметы с разным символическим значением, из которых ребенок должен выбрать один.

Считается, что этот выбор предопределяет судьбу именинника:

* книга или карандаш — сулит успехи в учебе;

* деньги или рис — богатство в будущем;

* нитка или ножницы — талант в производстве чего-либо своими руками;

* пистолет — военную карьеру, и т.п.

Также можно класть на стол множество других предметов.

Сначала Константин взял золотые монеты и ручку, затем ноутбук. Гости предположили, что ребёнок будет отличным бизнесменом или работать в медиасфере, как и его родители!

Один из традиционных корейских подарков, преподнесённых Константину от его бабушки и дедушки – широкое золотое кольцо. Когда-то это был способ «инвестирования» в будущее ребенка, создание своеобразного запаса. В будущем по традиции это кольцо Константин сможет передарить своим детям.

Далее началась увлекательная шоу-программа с мыльными пузырями, фокусником, аниматорами. Самым неожиданным гостем программы был маленький пушистый кролик, которого вытащил волшебник из шляпы! Гости с удовольствием пробовали сладкие угощения, фотографировались на фоне большого прессвола с изображением обложки глянцевого журнала BIG LIFE magazine, на которой были изображены Константин и его мама в своём дизайнерском платье. Помещение, в котором проводилось праздничное мероприятие, напоминало цветущий сад: все было украшено цветами и зеленью от Студии флористики @garage__decor.

По уже обычной традиции, имениннику вынесли изумительный торт, выполненный на заказ от кондитерской фабрики Laprincessechoco.

Константин отломил маленький кусочек торта десертной ложечкой и угостил свою маму Ольгу!

Праздник получился веселым, красочным и незабываемым!

Фотографы мероприятия:

ARKA production @photo_video_arka

Анастасия Саарян @saaryannst