Askona подвела итоги за 2020 год

Крупнейший в Европе вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для здорового сна подвел итоги деятельности за 2020 год.

Совокупная выручка группы компаний за 2020 года составила 35 млрд 698 млн. руб., рост выручки составил +8% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост объема продаж в розничном канале составил +10%, объем продаж в канале B2B вырос на 7% и составил 6 млрд 984 млн.

В 2020 году объем продаж в интернет-магазине компании вырос на 62%, что позволило сохранить положительную динамику совокупного омниканального показателя L4L +9,7% на конец отчетного периода.

Экспортные отгрузки за 2020 года выросли на +46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет поставок в страны СНГ. В 2020 году Аскона продолжила укреплять свои позиции на международном рынке: в сентябре был открыт первый салон в Великобритании под брендом Sleep8, а суммарный объем продаж всех зарубежных подразделений составил 2 млн. 086 тыс. евро. Одним из главных достижений 2020 года стало создание на международном рынке собственного омниканального формата, который в дальнейшем будет тиражирован как в собственной, так и франчайзинговой сети в Европе.

За 2020 год было открыто 87 новых торговых точки под брендом Askona, из них 30 – собственные салоны, 57 — франчайзинговые. Общее количество торговых точек группы компаний на 1 января 2021 года составляет 850 салонов, из них собственная розница — 439, франчайзинговая сеть – 411. В начале августа открылся первый франчайзинговый салон в Узбекистане, флагманский салон Асконы открылся в Ташкенте 10 августа 2020 года.

Несмотря на временную остановку производства в связи с эпидемиологической обстановкой в начале года эффективность производства выросла на 6% за 2020 год. Существенный прирост в объеме производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал сегмент диванов и кроватей — +55%.

В конце марта 2020 года на флагманской фабрике в Коврове было запущено производство средств индивидуальной защиты – защитных масок и костюмов, которые могут использоваться экстренными службами – врачами скорой и неотложной помощи, при приеме пациентов в инфекционных отделениях. Это позволило компании сохранить квалифицированные кадры предприятия в кризисный период и обеспечить загрузку мощностей. На все средства защиты компания получила регистрационные удостоверения изделий медицинского назначения.

В 2020 году Аскона выпустила несколько принципиально новых ассортиментных позиций, среди которых кресло с реклайнером и диван Hogan — первый диван c реклайнером и полноценным матрасом высотой 18 см на механизме седафлекс. Всего за 2020 год было запущено 80 новых ассортиментных позиций.

В 2020 году «Аскона» приступила к масштабной автоматизации многих внутренних процессов. Было внедрено решение для автоматического планирования графиков работы линейного персонала, запущен робот, позволяющий автоматизировать процесс обработки документов в системе электронного документооборота, а в ноябре был запущен пилотный проект по отказу от бумажных кассовых чеков и переходу на электронные. Важным этапом ИТ-процессов в компании стало внедрение автоматизированных решений в складской логистике, для этого в 2020 году на площадке нового распределительного центра была внедрена система WMS (Warehouse Management System), обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-процессами пополнения, планирования уникальных комплектующих, работы со структурными штрих-кодами, сортировки товара при приемке и ряд других.

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Группа компаний «Askona» — лидер индустрии товаров для сна России, крупнейший вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для здорового сна в Восточной Европе. Производственные площадки расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске. Askona входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group, лидирующего производителя кроватей и матрасов в Европе и Азии. Концерн Hilding Anders присутствует на 27 европейских и 13 азиатских рынках.

Основные рынки ГК «Аскона» — Россия, СНГ, Европа.

8 фабрик в России;

Основной поставщик IKEA;

Количество сотрудников — 6 700 человек.

Международная сеть Askona, помимо России, представлена в 17 странах СНГ и Европы (Абхазия, Армения, Республика Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Эстония, Литва, Латвия, Монголия, Португалия, Румыния, Украина, Испания, Великобритания). За более чем 29-летний опыт работы группа компаний заслужила высокие оценки на мировом рынке. Такие всемирно известные сети отелей, как Hilton, Radisson SAS, Marriott и другие, доверяют сон своих постояльцев компании Askona.

В 2011-м, 2013-м, 2015-м, 2017 и 2019 году по результатам общенационального российского голосования Askona удостоена самой уважаемой народной российской награды «Марка № 1» в категории «Матрасы для здорового сна», в 2013 году и в категории «Подушки для здорового сна». Эти награды свидетельствуют о доверии миллионов россиян компании Askona, что является гарантией успешного развития бренда.