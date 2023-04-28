Ассоциация «Народный фермер» совместно с Россельхозбанком и Минсельхозом РФ проведут форумы поддержки фермеров

Ассоциация «Народный фермер» совместно с Россельхозбанком и Минсельхозом РФ проведут в течение 2023 года серию форумов для фермеров в 6 регионах России. Встречи в формате трехстороннего диалога между фермерским сообществом, властью и бизнесом дадут возможность обсудить насущные проблемы отрасли в режиме реального времени и найти наиболее эффективное их решение.

Первый этап Всероссийского форума содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса состоялся 7 апреля в Ульяновской области. Более 150 фермеров Приволжья приехали на встречу, чтобы задать интересующие их вопросы напрямую руководству Министерства сельского хозяйства РФ и поделиться своими предложениями. В числе поднятых на Форуме тем: закупочные цены на фермерское сырье, работа государственных информационных систем, агротуризм, тарифы на электроэнергию и кадровые сложности.

«Здорово, когда фермеры могут дать нам обратную связь без промежуточных инстанций и сразу же получить грамотный ответ на свои вопросы. Мы на равных говорим о наиболее значимых проблемах в отрасли: о падении стоимости зерна и молока, о колебаниях рынка и трудностях, связанных с получением государственных субсидий и грантов», – рассказал Олег Сирота, председатель Ассоциации «Народный Фермер» и комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий.

Мероприятие было организовано Ассоциацией совместно с Минсельхозом и Правительством Ульяновской области, генеральным спонсором выступил Россельхозбанк. Подводя итоги первого этапа Форума, Олег Сирота подметил: «Благодаря совместной работе Ассоциация может оперативно “сверять часы” с Министерством. В очередной раз находим подтверждение тому, что мы с властью движемся одним курсом – это особенно ценно для нас».

Как отметила Оксана Лут, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ, развитие фермерства и кооперации является одним из постоянных приоритетов аграрной политики государства. Минсельхоз ежегодно увеличивает объем финансирования по данному направлению. В прямом диалоге с фермерами были рассмотрены насущные вопросы развития фермерских хозяйств.