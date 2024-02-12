Астронавты Ax-3 приводнились, выполнив первую общеевропейскую коммерческую миссию на МКС

После отстыковки от Международной космической станции (МКС) экипаж миссии Axiom Mission 3 (Ax-3) успешно приводнился возле побережья Флориды на космическом корабле SpaceX Dragon. Возвращение экипажа Ax-3 официально завершает первую общеевропейскую коммерческую космическую миссию и третью пилотируемую миссию на МКС.

Среди членов экипажа Ax-3 были командир Майкл Лопес-Алегриа (Michael López-Alegría) из США и Испании, пилот Вальтер Вилладеи (Walter Villadei) из ВВС Италии и специалисты миссии Альпер Гезеравджы (Alper Gezeravcı) из Турции и Маркус Вандт (Marcus Wandt) из Швеции и Европейского космического агентства (ЕКА).

«Успешное возвращение наших астронавтов Ax-3 демонстрирует не просто выполнение космической миссии с людьми, оно знаменует поворотный момент в коммерческом исследовании космоса и важный этап в европейских исследованиях на низкой околоземной орбите, — сказал генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини (Michael Suffredini). — Первые три коммерческие миссии Axiom Space на МКС свидетельствуют о международном продвижении в космосе, где различные команды представляют восемь стран, а также (впервые на Ax-3) Европейское космическое агентство. Успех этих миссий является важным этапом на пути к Axiom Station, который подчеркивает наши неизменные усилия по расширению доступа к низкой околоземной орбите».

Во время 18-дневной миссии со стыковкой к МКС команда Ax-3 жила и работала на борту орбитальной лаборатории и провела более 30 различных экспериментов и более 50 мероприятий. Данные по исследованию человека, собранные на земле перед и после миссии, а также в полете, улучшат понимание человеческой физиологии на земле и в невесомости.

Ax-3 демонстрирует, что европейское сообщество космических стран является пионером в развитии коммерческой космической отрасли. Экипаж и правительства, которые он представляет, смело ступают в новую эру лидерства на низкой околоземной орбите.

Миссия Ax-3 стала первой во многих аспектах: она стала первой коммерческой космической миссией, состоящей из астронавтов, спонсируемых правительством и ЕКА; специалист миссии Альпер Гезеравджы стал самым первым турецким астронавтом; специалист миссии Маркус Вандт стал первым астронавтом проекта ЕКА, который принял участие в коммерческой космической миссии.

Ax-3 — это третья в серии предлагаемых компанией Axiom Space космических миссий с людьми, ознаменовавшая важную веху в реализации Axiom Station — первой в мире коммерческой космической станции.

Axiom Space предлагает возможности космических полетов с людьми более широкому международному сообществу. Эти миссии позволяют правительствам, физическим лицам, исследователям, учебным заведениям и организациям со всего мира проводить комплексные научные исследования, демонстрации технологий и мероприятия в уникальной среде невесомости.

В первых трех миссиях Axiom Space на МКС участвовали члены экипажей из США, Испании, Израиля, Канады, Саудовской Аравии, Италии, Турции и Швеции, поддержку предоставляло ЕКА. Кроме того, в прошлом году компания Axiom Space подписала меморандум с ЕКА и Космическим агентством Великобритании для изучения будущих возможностей космических полетов с людьми.