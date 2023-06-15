Astronergy подписали соглашение о сотрудничестве с TÜV Rheinland

Компания Astronergy, мировой производитель фотоэлектрических модулей, подписала соглашение о сотрудничестве с TÜV Rheinland для своего «Завода с нулевым выбросом углерода». Церемония подписания соглашения состоялась на выставке Intersolar Europe на стенде A1.250, где расположена компания.

Благодаря решительным обязательствам по защите климата, компания выступит на ведущей мировой выставке солнечной индустрии с ключевыми заявлениями о процессе декарбонизации отрасли.

В рамках сотрудничества между двумя сторонами, можно будет установить отраслевые стандарты для заводов с нулевыми выбросами углерода и лучшими практиками для обеспечения углеродной нейтральности.

Фотоэлектрическая промышленность революционно меняет представление об энергии, которое мы знали всего пару лет назад. Согласно «Перспективам рынка солнечной энергии ЕС на 2022-2026 годы», прошлый год стал годом, когда солнечная энергия впервые продемонстрировала свой истинный потенциал в ЕС благодаря рекордным ценам на энергоносители и геополитической напряженности, что значительно улучшило ее экономическое положение. Именно с учетом этого Astronergy продолжает расширять свою деятельность на Старом континенте.

Но компания стремится не только к ускоренному, но и к устойчивому росту. Стремясь к декарбонизации, к 2023 году три завода Astronergy пройдут сертификацию на нулевой уровень выбросов углерода. Кроме того, к 2030 году компания планирует завершить модернизацию и сертификацию восьми заводов с нулевым выбросом углерода.

Также, производственная база Astronergy Yancheng (база в Яньчэн) пройдет сертификацию к концу первой половины этого года и станет первым в мире заводом с нулевым выбросом углерода, сертифицированным TÜV Rheinland, что включает в себя планирование и проектирование завода, строительство, производственные услуги, системы, системы управления и процессы.

Попутно TÜV Rheinland поможет Astronergy определить, где ей необходимо улучшить показатели по сертификации завода с нулевым выбросом углерода, и направит компанию на улучшение слабых звеньев в анализе пробелов, на содействие тому, чтобы существующий завод соответствовал стандартным требованиям сертификации и чтобы клиент успешно прошел сертификацию.

Эти шаги соответствуют миссии Astronergy по созданию устойчивого мира с нулевым выбросом углерода с помощью солнечной энергии, поддерживая глобальные климатические цели.

Благодаря заводам с нулевым выбросом углерода, компания будет следовать по пути комплексного достижения поставленных целей с помощью таких технических мер, как энергосбережение, сокращение выбросов и устранение углерода в процессе производства и изготовления продукции.