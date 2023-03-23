Astronergy получила награду «TOP Brand PV 2023»

23 марта EUPD Research наградила компанию Astronergy знаком «TOP Brand PV 2023» для немецкого рынка на Key Energy – важной выставке переходной энергетики в Европе. Благодаря этой победе стенд Astronergy стал центром шоу, продемонстрировав превосходные показатели компании Astronergy на немецком рынке и европейском регионе.

Компания EUPD Research, признанная во всем мире одним из ведущих сертификационных органов в сфере фотоэлектрической энергетики, имеет более чем 20-летний опыт измерения и анализа узнаваемости бренда установщиков и конечных пользователей. Присуждаемая ею награда «TOP Brand PV» пользуется высокой репутацией и большим признанием в фотоэлектрической отрасли.

Знак признания Astronergy лучшим брендом в категории фотоэлектрических модулей был вручен Даниэлем Фуксом, вице-президентом по исследованиям EUPD, Изабелле Ни, директору по глобальному маркетингу Astronergy.

«Немецкий рынок отличается высокой конкурентоспособностью, – заявил Маркус А.В. Хёнер, президент и главный исполнительный директор EUPD Research, – квалификация Astronergy на TOP Brand PV является отличным свидетельством того, что компания снова успешно убедила местных установщиков в узнаваемости бренда, распространении и рекомендациях клиентов».

Основываясь на опросе, проведенном компанией EUPD Research, и данных компании Astronergy, Германия в 2022 году стала первым зарубежным рынком с поставками Astronergy мощностью более 1 ГВт. А в конце февраля этого года фотоэлектрические модули ASTRO N5 TOPCon мощностью 154,4 МВт постоянного тока завершили свое путешествие в Германию и были готовы к инсталляции на крупнейшую в Европе фотоэлектрическую установку TOPCon в Дёллене (Бранденбург), что является огромной поддержкой для Astronergy в получении титула TOP Brand.

«Титул TOP Brand – это признание нашей всесторонней силы», – сказала Изабелла на церемонии награждения. Она добавила, что мы продолжим предоставлять высококачественные продукты и услуги, с тем чтобы сделать Astronergy лучшим выбором для большего числа установщиков, дистрибьюторов и клиентов, а также приложим больше усилий для устойчивого развития Германии.

Являясь пионером в массовом производстве фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, опыт компании Astronergy в исследованиях и разработках, производстве и продаже высокоэффективных фотоэлементов и фотоэлектрических модулей на кристаллическом кремнии свидетельствует о ее растущем влиянии во всем мире. В 2023 году компания Astronergy будет и впредь настаивать на развитии технологий сотовой связи TOPCon PV и работать над выпуском модулей 48 ГВт.