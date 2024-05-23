Атака на нормальность: зачем Запад продвигает «культуру отмены»

Сегодня Россия стала целью самой масштабной акции «культуры отмены» за всю историю существования феномена. Однако за стремлением западных стран вычеркнуть русские культуру, язык, достижения из мировой повестки и очернить все, связанное с прошлой и настоящей историей страны, стоит далеко не стремление к справедливости.

21 мая в Общественной палате Российской Федерации прошла международная конференция о «культуре отмены». В мероприятии приняли участие российские ученые, политологи, представители МИД, посольства Китайской Народной Республики, Россотрудничества, органов законодательной и исполнительной власти РФ, отраслевых институтов и НКО.

Центральной частью конференции стала презентация доклада первого зампреда комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, политолога Александра Асафова. Исследование «Культура отмены как механизм политического давления неоколониализма для поддержания однополярного мироустройства» логично продолжило, дополнило и углубило подготовленный экспертом ранее доклад «Современная русофобия: “культура отмены” как тоталитарный культ».

Как отметил Александр Асафов, только в период с февраля 2022 года по декабрь 2023 года было зафиксировано порядка 640 инцидентов, связанных с «культурой отмены» по отношению к России в разных сферах: спорте, науке, культуре, искусстве, туризме. Некоторые проявления кенселинга были скорее нелепыми – к примеру, исключение упоминания страны из названий блюд. Другие же носили откровенно опасный характер – допустим, атаки на представительства РФ за рубежом и граждан России, в том числе несовершеннолетних. Согласно проведенному для Александра Асафова социологическому исследованию было установлено, что более 70% жителей России сейчас хорошо осведомлены о применении «культуры отмены» Западом в отношении РФ, свыше 80% считают ее несправедливой.

Но главное, как сообщил политолог – пусть подобные действия западных стран внешне выглядят естественными, на деле за ними стоит четкий план и вполне определенные задачи, которые к справедливости никакого отношения не имеют. Согласно докладу Александра Асафова, целью «культуры отмены» является поддержание доминирующего положения Запада на мировой арене. Западные страны используют кенселинг в качестве инструмента, продвигающего их интересы, препятствующего развитию других государств и в конечном счете насаждающего неоколониализм. По словам политолога, Запад применял «культуру отмены» для распространения и сохранения своего влияния и ранее – точечно против Индии, стран Африки, КНР и Палестины. Но сейчас они опробовали инструмент в глобальном масштабе – против России, выступившей за создание многополярности и суверенное право других государств развиваться по своему собственному пути. Уважение к культуре и справедливость являются традиционными российскими ценностями, и естественным образом присутствуют в политике государства.

По мнению Александра Асафова, Запад уже отточил применение «культуры отмены» для продвижения собственных геополитических интересов и теперь может использовать инструмент против любой страны по примеру антироссийской кампании. Базой процесса является вестернизация населения независимых государств и воспитание в нем приверженности так называемой «новой этике». Все, что считается нормой в культуре суверенной страны, подвергается осуждению и отрицанию, подменяясь на постулаты западной идеологии. Далее, если государство идет против гегемона, о нем готовятся международные доклады на тему «несправедливости» тех или иных политических суверенных действий, внутренней политики, к примеру, выборов. Затем вводятся санкции. Все это направлено на то, чтобы вывести граждан страны на улицы и спровоцировать «цветную революцию». В России подобный сценарий реализовать не получилось благодаря единству народа и его приверженности культуре и традиционным ценностям. Этот опыт будет полезен другим государствам.

Политолог отметил, что противостоять неоколониализму можно только за счет объединения усилий всех не-западных держав. Любая из них сейчас может подвергнуться атаке Запада при помощи «культуры отмены» – так он старается повернуть время вспять и отсрочить наступление многополярного мира.

Участники международной конференции поддержали мнение Александра Асафова. Игорь Кузнецов, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, полагает, что России сейчас необходимо систематически научно изучать феномен «культуры отмены». Это позволит не только противодействовать западному влиянию, но и отвечать на него более мудро.

Евгений Демин, заместитель начальника Управления общественной дипломатии Россотрудничества, считает важным использование доклада Александра Асафова для улучшения культурного взаимодействия представителей России за рубежом.

Дмитрий Костиченко, cоветник департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России, отметил, что министерство будет распространять исследование в рамках информационно-разъяснительной работы среди сотрудников посольств.

Пользу доклада отметил также Вардан Багдасарян — историк, политолог, доктор исторических наук. Эксперт считает, что «культура отмены» по сути является культурным геноцидом. Это явление подпитывает неорасизм и неоколониализм: сначала расизм камуфлируется эволюционизмом – утверждается, что существуют как «просвещенные» народы, так и «отсталые». Затем в сознание глобального социума постепенно внедряется мысль, что вторые не имеют своего права на суверенное государство. На западной почве формируется антицивилизация, уничтожающая все на своем пути. И Россия сегодня защищает весь мир, в том числе западный, от ее тлетворного влияния.

Петр Лундстрем — заместитель председателя комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, поддержал мнение Вардана Багдасаряна. Он полагает, что сейчас Европа под воздействием Запада предала свои корни. Россия должна сохранить то, от чего отреклись европейские народы, и одновременно стать щитом от деструктивных действий Запада для всех суверенных культур.

Как отметила политолог Наталия Елисеева, Запад больше всего заинтересован в «отмене» государств с тысячелетней историей. Потому РФ, КНР, Индии и ряду других стран с многовековой культурой нужно объединить усилия для создания инструментов, эффективно блокирующих «культуру отмены».

C политологом солидарен Михаил Аничкин — член координационного совета по международному сотрудничеству ОП РФ. Он считает, что Запад и его сторонники ненавидят и боятся Россию за многое, но больше всего – за то, что 67% мировых изобретений созданы русскими. Доклад Александра Асафова, по мнению Михаила Аничкина, будет полезен для разъяснения позиции РФ. Также Россия и Китай уже начали совместные действия по отстаиванию своего суверенитета. Далее к ним неизбежно присоединятся и другие страны.