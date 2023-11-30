«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова

27 ноября Владимир Машков отметил свой юбилей. Свое шестидесятилетие худрук Театра Олега Табакова провел в театре, где торжественных мероприятий не намечалось и целый день шел генеральный прогон шоу-спектакля «Атом Солнца». Однако уже с самого раннего утра многочисленные делегации и поклонники народного артиста с огромными букетами цветов направлялись к театральному холлу Театра на Малой Сухаревской площади. Море цветов и подарков заполнили в этот день кабинет юбиляра.

Символический подарок Владимиру Львовичу подготовил Общероссийский общественный фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «СЛУЖУ РОССИИ». Председатель Правления Фонда Ирина Ясакова и директор Фонда Феникс Фламм преподнесли народному артисту необычную картину, выполненную на стекле в виде витража. Владимир Машков был очень тронут подарком, отметив, что найдет лучшее место для картины и сам подберет ей соответствующее обрамление.

Ирина Ясакова: «Владимир Машков — выдающийся народный артист России, талантливый режиссер и педагог. В течение долгих лет он воплощает на сцене и на экране яркие и запоминающиеся образы, которые стали легендарными в истории отечественного кинематографа и театра. Его вклад в культуру и искусство неоценим, и мы хотели отметить этот юбилей подарком, который будет вдохновлять и восхищать Владимира и многочисленных поклонников его творчества в течение долгих лет. Также в настоящее время я являюсь генеральным продюсером DOLGOPOLOV PRODUCTION, и наше творческое объединение планирует съемку целой серии фильмов о советских разведчиках, где главную роль возможно исполнит легендарный Владимир Машков.

Феникс Фламм: «Моя картина называется, как и новый театральный проект Владимира Машкова «Атом Солнца». Картина очень необычная, сделана она из сверхпрочного стекла, пропускает свет, но при этом очень яркая. Я создал ее еще в апреле, она терпеливо ждала своего часа. Картина произведена по инновационной технологии, разработанной специально для этого случая. Размер картины 40 на 40 сантиметров, что символизирует фразу «сорок сороков». Это фразеологизм, обозначающий всю совокупность московских храмов, многочисленность церквей в старой Москве, а также просто большое число чего-либо. Поэтому наш подарок очень символический».