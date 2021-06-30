Авиаперевозчики могут отменить 50% рейсов на Кубань

Российские авиакомпании могут отменить, как минимум, 50% рейсов в Краснодарский край. Причина – требование местных властей об обязательном ПЦР- тестировании или наличии сертификата о вакцинации для размещения не только гостей, но и экипажей авиалайнеров в отелях.

По словам руководства перевозчиков, физически они не могут обеспечивать пилотов и бортпроводников тестами или вакцинными сертификатами каждые трое суток. В компании «Победа», входящей в ГК «Аэрофлот», уже задумались над сокращением полетного графика в Сочи на 40–50%.

Напомним, с 1 августа объекты гостиничной инфраструктуры Краснодарского края будут заселять туристов только при наличии сертификата о вакцинации. Тем, у кого есть медотвод, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест.Антиковидные меры ужесточаются по всей стране. Накануне стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о введении временного запрета на проведение культмассовых мероприятий.

Свою позицию Попова аргументировала тем, что при организации таких мероприятий в ряде регионов не соблюдаются четкие критерии их проведения в условиях Covid-19. Попова подчеркнула также, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет это делать. Глава ведомства указала, что и политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся без соблюдения антиковидных мер – без социальной дистанции и использования СИЗ.

Источник фото: kyzylorda-news.kz