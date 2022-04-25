«Автокод» рассказал, как защититься от обмана в автосалоне

Общество
25 апреля 2022

Многие считают, что покупка подержанных машин в автосалонах безопасна. Это не совсем так. Здесь тоже есть риск столкнуться с обманом, и многочисленные истории пострадавших это подтверждают.

Обман при покупке автомобиля в автосалоне может касаться как технического состояния машины, так и ее юридической чистоты. Помимо этого, нечестные продавцы не только скрывают недостатки продаваемых автомобилей, но и прибегают к откровенным мошенническим действиям:

  • сокрытии проблемной истории;
  • реализации неисправных машин;
  • продаже автомобилей со скрученным пробегом;
  • обмане при расчете с продавцом машин;
  • мошенничестве с документами.

Сервис по проверке и подбору автомобилей с пробегом «Автокод» собрал для вас пять советов о том, как защитить себя от мошеннических действий.

Совет №1: соберите информацию об автосалоне

Чтобы повысить шанс на беспроблемную покупку, нужно внимательно ознакомиться с репутацией автосалона. В этом помогут отзывы покупателей в интернете.

Совет №2: внимательно осмотрите автомобиль

Что касается технического состояния машины, то перед подписанием договора и акта приема-передачи важно тщательно ее осматривать. Обязательно сверьте VIN автомобиля с данными в договоре купли-продажи.

Совет №3: прочитайте то, что написано в документах

Чтобы избежать обмана, связанного с документами, внимательно и неспешно прочитайте все, что там написано. Если сотрудник автосалона унес прочитанные документы, а потом вернул их, снова все перечитайте, чтобы понять, что не было подмены. Не спешите подписывать бумаги.

Совет №4: отправьтесь на сделку с близким человеком

Покупка автомобиля — волнительное событие, особенно когда в процессе возникают непонятные моменты. Из-за этого многие теряются и становятся жертвой обмана. Чтобы подстраховаться, можно отправиться в автосалон со знакомым, который может трезво оценивать ситуацию и помочь в случае необходимости.

Совет №5: проверьте автомобиль через специальный сервис

Сейчас существует множество доступных онлайн-сервисов, которые помогут проверить автомобиль на юридическую чистоту и уберечь покупателя от проблем в будущем. Так, через сервис «Автокод» можно узнать всё о штрафах, ДТП, арестах, залогах и многом другом.

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