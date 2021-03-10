Автоматизация работы склада. Мы знаем правильные решения!

Автоматизация работа склада — залог его эффективного использования. Однако не всегда предприниматель может самостоятельно правильно организовать работу и учесть все нюансы. Наша компания предлагает вам услугу автоматизации склада по доступным ценам. Высокое качество работы и быстрая окупаемость гарантирована.

Автоматизация складов товаров – проведение аудита

Перед тем, как приступить к автоматизации работы склада, наша команда проводит аудит, выявляя все слабые стороны предприятия и проводя анализ основных конкурентов. Итак, мы проверяем следующие процессы:

скорость выполнения той или иной операции;

хранение продукции и соблюдение товарного соседства;

отгрузка товаров;

осведомленность и квалификация сотрудников склада;

инвентаризация.

Также при помощи аудита определяются ошибки в проведение коммуникаций, в расположение площадок для отгрузки и выгрузки товара, возможность свободного подъезда к складскому помещению для крупногабаритного транспорта (грузовые машины, фуры).

Что включает в себя комплексная автоматизация склада

На складе решение автоматизации проводится опытными специалистами, которые работают сообща и комплексно. В первую очередь собирается вся информация о предприятии, не только в устном, но и письменном виде, с прикреплением документации, проектов. После сопоставления всех данных, специалисты разрабатывают собственный проект, в котором исправляют уже имеющиеся ошибки и предлагают клиенту несколько путей решения проблем.

Как правило, в комплексную систему автоматизации склада входит расширение или сужение штаба сотрудников, их обучение. Внедрение в работу предприятия специального программного обеспечения, которое позволяет быстро ориентироваться по количеству продукции, ее местоположению и дополнительной информации (срок хранения, товарное соседство, нюансы и так далее).

Также в автоматизацию входит увеличение скорости разгрузки товара, внедрение машин и механизмов для снижения затрат труда человека и для механизации многих процессов. Как правило, это позволяет сэкономить на найме рабочей силы и окупается в короткое время.

Внедрение wms системы на складе – основные нюансы

Автоматизация управления складом включает в себя внедрение wms системы, которая позволяет контролировать работу предприятия и быть в курсе всех процессов, даже находясь за пределами складского помещения. Обратите внимание, что эта система является затратной. Поэтому, для ее внедрения, нужно четко понимать, как будет развиваться бизнес в дальнейшем и какие перспективы ждут владельца склада.

Такая система делится на два вида. Первый – стандартный. Настраивается в течение 3-4 дней, подходит для любого небольшого бизнеса. Второй – настройка программы протекает конкретно под ваше предприятие. При выборе системы wms управления складом предприниматель опирается не только на бюджет, но и на дальнейшее видение своего бизнеса.

Почему нужно обращаться именно в нашу компанию

Наша компания предлагает внедрить автоматизацию склада wms по самым выгодным для вас ценам. У нас работают опытные, квалифицированные сотрудники, которые берутся даже за самую трудновыполнимую работу. Мы предоставляем всю необходимую отчетную документацию и проводим обслуживание вашего предприятия на протяжении нескольких первых месяцев.

Обращайтесь к нам, и ваша автоматизация склада пройдет быстро и эффективно. Удачи в выборе!