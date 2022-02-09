Автопробег через всю Россию на Байкал – ГрандТур «Байкальская миля 2022. Места силы»

С 20 февраля по 9 марта 2022 года состоится содержательное и яркое событие в мире авто и мотоспорта – путешествие-квест ГрандТур «Байкальская миля 2022. Места силы».

Появившийся на волне непростой для спортивных событий обстановки 2021 года, ГрандТур снискал огромную популярность, и его аудитория и участники предложили сделать проект ежегодным.

Идея проекта – увидеть и показать Россию через дороги, ведущие на Байкал.

Путь из разных уголков нашей Родины к легендарному озеру позволит командам ГрандТура выполнить ряд маршрутных заданий творческого характера, посвященных культурному и историческому наследию регионов России, а также связанных с эколого-географическим и патриотическим просвещением.

В этом году участникам ГрандТура из Москвы, Санкт—Петербурга и Владивостока предстоит разными маршрутами преодолеть от 4-х до 7,5 тыс. км. Состав каждого экипажа – 2-5 человек.

Задания сформированы по тематическим блокам, которые в том числе представлены организаторами и партнерами путешествия-квеста – Русским географическим обществом, Министерством туризма республики Бурятия и Музеем Победы на Поклонной горе. Один из ключевых центров и тем пробега – Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города, планах экологического оздоровления и ревитализации пространства печально известного Байкальского ЦБК.

ГрандТур пройдет при финансовой поддержке титульного спонсора – одного из крупнейших застройщиков России ГК ФСК, который реализует масштабные проекты квартальной застройки, развивает инновационное производство индустриального домостроения, а также производство высокотехнологичных строительных материалов.

Главной в ГрандТуре станет тема «Места силы», которая должна будет найти содержательное отражение в заданиях.

«В мире, где постоянно все меняется, поиск места силы, места, где можно обрести энергию и опору, является критически важным для современного человека. Мы как девелоперская компания в рамках своей работы помогаем человеку сделать свой дом этим местом силы. В масштабах страны существуют места, которые имеют большое значение для людей. И мы рады поддержать масштабный проект, который подразумевает путешествие по таким местам силы«, – говорит PR-директор ГК ФСК Екатерина Самородова.

Подготовленные организаторами 20 уникальных маршрутов, которые участники получат в ходе жеребьевки, приведут их в итоге в финальную точку ГрандТура – на Международный фестиваль скорости «Байкальская миля 2022», который традиционно пройдет в бухте Байкала, расположенной у бурятского села Максимиха, с 9 по 13 марта.

Выполненные задания будет оценивать авторитетное жюри.

В его составе – легендарный путешественник Федор Конюхов, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы, легенда мирового спорта Вячеслав Фетисов, директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, заслуженный артист России, режиссер и продюсер Игорь Угольников, всемирно известная мотогонщица и первая россиянка, покорившая ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова и актер театра и кино Владимир Яглыч. Председатель жюри – руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Организаторы ГрандТура — ООО «Энтузиасты скорости» при поддержке Правительства Бурятии и Министерства туризма Бурятии.

Награждение команды-победителя ГрандТура и чествование его участников – 9 апреля 2022 года на площадке выставки «Мотовесна 2022» в г. Москва.