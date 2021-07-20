«АВТОСТАТ»: летние шины KAMA TYRES в пятерке лучших

Бренд Viatti от Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошел в топ-5 марок летних шин, выбираемых по рекомендации автомехаников. Соответствующее исследование провели специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В ассортименте три линейки летних шин Viatti – для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов. Они входят в число победителей конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

«Шины Viatti – это продукт европейского уровня по конкурентной цене. Контроль качества осуществляется в соответствии с международными требованиями на всех этапах производства. В составе сырья оптимальным образом сочетаются натуральные и синтетические компоненты, что придает шинам необходимую мягкость, прочность и эластичность. Viatti прослужат владельцу несколько сезонов подряд, не теряя при этом своих эксплуатационных свойств, благодаря специальной комбинации разных смесей резины при изготовлении и многочисленным нюансам конструкции, дизайна и рисунка протектора», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Viatti Strada Asimmetrico предназначены для легковых автомобилей, их отличают оптимальные показатели надежности и прочности. Асимметричный рисунок протектора обеспечивает стабильное сцепление как с сухой, так и с мокрой дорогой. Усиленные ребра по центру и внешнему краю даже при высоких скоростях равномерно распределяют нагрузку, сохраняя устойчивое движение. Viatti Strada Asimmetrico входят в первичную комплектацию собираемых в России зарубежных марок авто.

Viatti Bosco A/T и Viatti Bosco H/T для внедорожников и кроссоверов, их отличают условия эксплуатации. Первая линейка — для твердого покрытия, проселочных дорог и легкого бездорожья. Вторая – оптимальна для города и магистралей.

Viatti Bosco A/T имеют широкие поперечные канавки и специальные грунтозацепы в плечевой зоне, вместе они повышают проходимость. Продольные канавки неоднородной геометрии и заостренные грани центральных шашек эффективно разбивают водную пленку и грязь, отводя их из пятна контакта. Жесткое центральное ребро и усиленные продольные ряды шашек обеспечивают высокую стабильность даже при маневрах.

Viatti Bosco H/T оснащены рисунком протектора с ярко выраженными сцепными свойствами на мокром покрытии, а также четырьмя продольными канавками, которые отлично удаляют воду из пятна контакта. Многофункциональные ламели улучшают сцепление при дожде, снижают неравномерный износ, обеспечивают стабильность в сложных ситуациях. Усиленные плечевые блоки с изогнутыми кромками препятствуют скольжению при маневрировании.

Приобрести шины Viatti по ценам производителя можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник: https://www.autostat.ru/infographics/48676/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/