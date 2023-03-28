Автовладельцы о зимних легковых Viatti Brina Nordico: со своими задачами справляется на ура

Зимний сезон для автовладельцев почти подошел к концу. И можно подводить некоторые итоги, например, как тест зимой прошли шины. Среди интересных моделей – легковые Viatti Brina Nordico. По информации производителя они обеспечивают комфортное и безопасное движение на зимних дорогах при любых погодных условиях, от глубоких заморозков до незапланированной оттепели. А что о Viatti Brina Nordico говорят автовладельцы?

На сайте производителя такие последние отзывы о зимних шинах Viatti Brina Nordico.

«Значит приобрел эту шину в 2021 для авто жены. Бюджет был ограничен, потому долго искал что-то не дорогое и качественное. Продавец Виатти посоветовал. Конечно, я особенно ничего не ждал от этой резины, но тем не менее со своими задачами справляется на ура. Ошиповка хорошая. Когда все подмерзло сцепление с дорогой осталось отличное. Пробуксовок нет, из сугробов без проблем выезжали. В поворотах ведет себя стабильно. За первый сезон шипы вроде все на месте, износ не сильный», – отмечает пользователь Alex Ander.

«Брал в размере 175/70R13. Для моего региона подходит отлично. Вообще, для наших суровых зим приспособлены хорошо. По факту за низкую цену приобретаешь добротную шину с качеством, не уступающим многим импортным, а мне есть с чем сравнивать. На снегу разгон и торможение на пятерочку, в гололед держат стабильно. Не вижу смысла переплачивать за импортную дорогую шину, когда наши делают не хуже», – рассказывает Kolesnikov.

«У меня были шины и лучше, и управление на них не такое острое, как на премиальных, но если сложить все за и против, то 4 с плюсом я бы им поставил, такой нормальный середнячек, без претензий и без явных минусов, достаточно сбалансировано, особенно если рассматривать и учитывать наименьший общий знаменатель (цену)», – считает Александр Седегов.

При этом производитель шин отмечает, что улучшенное сцепление как на льду, так и на мокрой дороге обеспечивает частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки. Дополнительная защита от шума при движении – в специально проработанном расположении шашек протектора, со сдвигом относительно друг друга по продольной оси. Высокий уровень сопротивления слашплэнингу — скольжению по слякоти и снежной каше — достигается за счет скошенных шашек в плечевой зоне протектора, благодаря чему шины буквально разрезают кашу из снега и воды, вытесняя его из пятна контакта покрышки с дорожным полотном. Максимально надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне издаваемого шума и долговечность шин обеспечиваются асимметричным рисунком протектора и широким расположением шипов. Источник: https://naavtotrasse.ru/compl/zimnie-shiny-viatti-ispytany-rossijskimi-dorogami.html