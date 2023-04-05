Азербайджан модернизирует инфраструктуру рынков капитала с помощью Montran

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Республики Азербайджан, Бакинская фондовая биржа (БФБ) и компания Montran объявили об успешном внедрении CEDAR, платформы Центрального депозитария ценных бумаг НДЦ (ЦДЦБ), и BETP, трейдинговой системы БФБ. Эти новые платформы знаменуют собой важную веху в модернизации инфраструктуры рынков капитала в Азербайджане, предоставляя стране самые современные решения для устойчивого управления рынком ценных бумаг.

Новая платформа CEDAR позволяет НДЦ эффективно управлять всем жизненным циклом бездокументарных ценных бумаг, включая регистрацию, клиринг на первичном и вторичном рынке, расчеты и обработку корпоративных действий. Она построена на основе передового опыта и полной поддержки процесса сквозной обработки (STP) с использованием сообщений согласно стандарту ISO 20022. Кроме того, НДЦ запустил новую платформу Портал инвестора, обеспечивающую прямой доступ индивидуальным и корпоративным инвесторам для контроля за своими счетами, сделками и операциями ввода.

BETP — новая торговая система БФБ — обеспечивает возможность торговли бездокументарными ценными бумагами в режиме реального времени и заключения соглашений о перепродаже с использованием ордеров и переговоров. BETP открывает новые возможности для членов БФБ, предоставляя интеграционные возможности с использованием протокола FIX и интерфейсов API для осуществления торговых операций и получения рыночных данных.

По словам г-на Адиширина Гасымова, председателя исполнительного совета НДЦ, «успешное внедрение этих новых платформ является важной вехой в модернизации инфраструктуры рынков капитала в Азербайджане».

Г-н Эльдар Абдуллаев, исполняющий обязанности председателя правления БФБ, добавил: «BETP открывает новые возможности для членов БФБ и их клиентов в плане проведения торговых операций и получения рыночных данных».

«Центральный депозитарий ценных бумаг, Трейдинговая система и Портал инвестора обеспечивают надежное и полностью интегрированное решение для полноценной экосистемы рынков капитала в Азербайджане. Компания Montran уверена в том, что эти современные платформы обеспечат эффективность, а также быструю и оптимизированную интеграцию для всех заинтересованных сторон», — заявила г-жа Регана Эска (Raegan Esca), генеральный директор компании Montran по Европе.