Bakkoura восстанавливает позиции бренда Franc Vila на рынке

В 2017 году бренд Franc Vila и все его компоненты были переданы лично Джихаду Баккуре и стали частью династии Баккура. Г-н Баккура и его команда планируют восстановить рыночные позиции нишевого бренда часов класса люкс Franc Vila, который по-прежнему входит в число самых узнаваемых брендов в мире. Компания планирует вложить значительные средства в восстановление позиций бренда на рынке.

Являясь нишевым продуктом класса люкс, бренд ориентирован на узкий целевой сегмент, не конкурируя с брендами «рыночной концепции». В настоящее время ежегодно продается около 120 моделей часов от Franc Vila. Каждая коллекция выпускается только в 4, 8, 48 или 88 экземплярах. По мнению аналитиков Bakkoura Dynasty, потребуется 3–5 лет, чтобы вернуть бренду коммерческую эффективность. Ожидаемая производственная мощность бренда к 2030 году составит 4000 экземпляров.

Исследование рынка предметов роскоши показывает, что в 2021–2023 годах заказы на ювелирные изделия и часы выросли на 27%. Около 81 миллиона человек в мире принадлежат к богатому сегменту. Компания Bakkoura получила данные исследования, которые подтвердили интерес покупателей к аксессуарам и желание инвестировать в такие покупки. Потребитель ориентирован на качество и узнаваемую индивидуальность. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал бренда, Джихад Баккура планирует концентрическую и горизонтальную диверсификацию на рынке. В частности, в новых коллекциях появятся сумки, ювелирные изделия и селективная парфюмерия, а в часах появятся технические новинки. Дизайн уже разрабатывается в художественной студии Bakkoura.

Компания Bakkoura Dynasty является владельцем и управляющей компанией группы компаний в сегменте люкс, которые отражают инновационные и авангардные идеи. У основателя и владельца, предпринимателя Джихада Баккура более чем 20-летний опыт работы в мире часов класса люкс. Компания Bakkoura использует инновации для развития и продвижения своих проектов. Среди этих проектов – швейцарские часовые бренды класса люкс, такие как «Bakkoura» и «Franc Vila».