Бали обогнал ОАЭ, Турцию и Таиланд по инвестиционной привлекательности

Аналитики Alex Villas Agency оценили инвестиционную привлекательность самых популярных среди россиян локаций для получения стабильного пассивного дохода. В исследовании рассматривались страны с доступной точкой входа от $169 тыс. — $200 тыс., а именно Турция, ОАЭ, Таиланд и Индонезия. По итогам сравнения лидером рейтинга стала Индонезия — срок окупаемости инвестиций в этой стране (в частности, на острове Бали) оказался на 1—2 года меньше, чем у ближайшего конкурента, а уровень доходности посуточной аренды — почти вдвое выше.

Локации сравнивались по дифференцированным критериям. В частности, учитывались такие факторы, как возможность получения ВНЖ/гражданства, налоговая нагрузка, особенности законодательства о сдаче недвижимости в аренду и др. Однако самыми весомыми были следующие 3 критерия: срок окупаемости, уровень доходности и сезонность туристического потока.

В итоге наиболее инвестиционно привлекательным регионом была названа Индонезия. Так, если в ОАЭ и Таиланде доходность от посуточной аренды составляет в среднем до 12%, в Турции — до 6%, то на Бали — она достигает 20%, а по ряду объектов и 35% годовых. Срок окупаемости недвижимости на острове составляет 5—7 лет. В Таиланде и ОАЭ этот показатель выше — 6—9 лет и 7—8 лет, соответственно, в Турции же недвижимость в среднем окупается только за 18—20 лет.

Индонезия занимает лидерство и по наиболее благоприятному (с точки зрения туризма) климату. Туристический сезон здесь длится круглый год — в то время, как у конкурентов — от 5 до 7 месяцев.

Николай Нечунаев, генеральный директор Alex Villas Agency: «У каждой из стран, которые мы рассматривали, есть свои особенности инвестирования. Свои достоинства и недостатки. Например, в Турции законодательно ограничена посуточная сдача в аренду недвижимости (разрешение нужно получать через Airbnb); в других странах таких трудностей нет. В Эмиратах — высокие расходы на содержание недвижимости, зато нет налогов на сдачу в аренду. В Таиланде значительно сложнее получить ВНЖ, чем в других странах. Власти Индонезии, напротив, в последние годы проводят последовательную политику по привлечению и туристов, и инвесторов. В этом году в стране запустили программу выдачи «золотых виз» на 5—10 лет. Многие международные компании стали открывать здесь свои офисы. По динамике жилищного и коммерческого строительства Индонезия скоро будет соперничать с Китаем и Индией». По его словам, об амбициях азиатского государства говорят и крупные инфраструктурные проекты, которые были анонсированы в последнее время: строительство на Бали нового аэропорта и порта для круизных лайнеров, открытие парка Paramount и трассы Формула-1.

«Мы занимаемся недвижимостью на Бали уже 9 лет. За это время смогли оценить все достоинства локации с точки зрения инвестирования. При сравнительно низком уровне инфляции стоимость недвижимости и аренды ежегодно растет здесь на 15—20%, а доходность — одна из самых высоких в мире, до 35%. Это неудивительно, учитывая, что туристической заполняемость острова достигает 80%», — добавляет Николай Нечунаев.