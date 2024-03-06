Банк Синара: у россиян популярен кешбэк «на все», а также на покупки в супермаркетах и аптеках

Почти половина россиян получают кешбэк при любых покупках, показал опрос, проведенный Банком Синара в феврале.

Кешбэк «на все» получают 44% опрошенных, еще 23,9% сообщили, что банки возвращают им часть средств за покупки в супермаркетах, а 21,6% — при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках.

Среди других популярных категорий покупок, за которые начисляется кешбэк: товары на АЗС (20,9%), продовольственные товары (16,4%), походы в кафе и рестораны (15,7%), услуги такси (11,9%).

Реже всего кешбэк россияне получают за подписки на различные онлайн-сервисы (1,5% от опрошенных), образовательные продукты и книги (3%), при посещении салонов красоты и спа-центров (4,5%). При этом 47% респондентов рассказали, что у них всегда разные условия кешбэка, которые банки регулярно меняют.

Более 80% опрошенных признались, что хотели бы получать в будущем кешбэк за все покупки. Кроме того, каждый пятый россиянин (22,4%) сообщил, что ему не хватает возврата средств при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В среднем 63% россиян пользуются программами лояльности от банков. 71% из них получают кешбэк деньгами на свою дебетовую карту, еще 14% копит бонусные баллы. Чуть больше половины респондентов, получающих кешбэк, (53%) тратят его на дальнейшие покупки. 42% конвертируют бонусы в деньги на своем банковском счете.

«Кешбэк — отличный инструмент для привлечения клиентов. Сегодня бонусные программы позволяют частично вернуть потраченные деньги и направить их на другие покупки или сбережения. По результатам опроса мы видим, что больше половины граждан не копят кешбэк, а тратят его на дальнейшие покупки. По сути, он становится отложенной скидкой, которая предоставляется не в момент оплаты, а постфактум», — отметил Андрей Хафизов, директор розничного бизнеса Банка Синара.

*Всероссийский опрос, проведенный 15-16 февраля, приняли участие 800 человек старше 18 лет из всех регионов страны.