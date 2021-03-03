Бату Хасиков: кикбоксинг в Калмыкии должен развиваться более быстрыми темпами

Глава Калмыкии принял приглашение президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева участвовать в реформировании Федерации. О чём он сообщил в видеообращении, адресованном членам ФКР.

Для развития Калмыкии необходимо повысить вовлечённость Калмыкии в федеральную повестку. По словам Бату Хасикова, во всех сферах жизни нужно принимать большее участие в формировании стратегических решений, влияющих на жизнь страны.

Вовлеченность в федеральную повестку позволит обратить внимание на наш регион. Это в конечном итоге положительно отразится на привлечении в республику инвестиций и новых общественных проектов. В частности, это отразится и на спорте. Для того чтобы реализовать спортивный потенциал Калмыкии и популяризировать спортивный досуг, сделать его качественнее и доступнее, нужно внедрять новые форматы работы и перестраивать деятельность федераций.

“Как и по всей стране, в Калмыкии растет запрос жителей на ЗОЖ и спортивную инфраструктуру. Для реализации спортивного потенциала нашего региона, продвижения нашей талантливой молодежи, в конечном итоге – чтобы лучше популяризировать спортивный досуг и сделать его более качественным и доступным – нам необходимо как можно быстрее внедрять новые форматы работы, перестраивать деятельность федераций, используя современные подходы и инструменты. Добиться этого можно только посредством более тесного взаимодействия с федеральными проектами и организациями”, – отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

В связи с этим глава Калмыкии Бату Хасиков принял приглашение президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева участвовать в реформировании Федерации. О чём сообщил глава в видеообращении в инстаграме, адресованном членам ФКР.

В настоящее время потенциал кикбоксинга раскрыт не полностью. “У кикбоксинга есть исторический шанс войти в Олимпийскую семью, и этот шанс нужно использовать”, – подчеркнул Бату Хасиков.

По словам главы Калмыкии, кикбоксинг в республике должен развиваться более быстрыми темпами. В эти дни по поручению Бату Сергеевича завершается процесс аккредитации «Ассоциации кикбоксинга Калмыкии».

“Уверен, что таким путем, последовательно включаясь в разработку федеральных решений, мы сможем ускорить развитие всех сфер жизни Калмыкии и принести значительно большую пользу России”, – заключил он.