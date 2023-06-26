«Бавария» интересуется Мэйсоном Маунтом

После неудачной попытки заполучить Деклана Райса «Бавария» переключила свое внимание на другого английского футболиста – Мэйсона Маунта. Томас Тухель продолжает настаивать на приобретении полузащитника, и планирует наигрывать новичков в товарищеских матчах против «Манчестера Сити» и «Ливерпуля» в следующем месяце. Используя фрибет за депозит, полный список актуальных предложений представлен на сайте «РБ», можно сделать бесплатный прогноз на эти встречи.

Мюнхенская «Бавария» намерена воспользоваться неудачной попыткой «Манчестер Юнайтед» договориться с «Челси» о цене за полузащитника Маунта. «Синие» отклонил три предложения, так как лондонский клуб оценивает Маунта в 65 млн фунтов стерлингов.

Однако есть вероятность, что «Челси» согласится на меньшую сумму, если предложение поступит от клуба не из Англии. Тухель будет важным фактором в этом потенциальном трансфере, так как главный тренер «Баварии» ранее работал с Маунтом во время его пребывания в «Челси». Под его руководством команда выиграла титул победителя Лиги чемпионов.

«Бавария» уже потерпела неудачу в своих попытках подписать полузащитника этим летом: Деклан Райс предпочел перейти в «Арсенал», занявший второе место в Премьер-лиге. Однако Маунт может стать более важным игроком в командных построениях мюнхенского клуба из-за своей универсальности.