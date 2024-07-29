Benchmark расширил свое присутствие в Брашове

Benchmark Electronics, Inc., глобальный поставщик инжиниринговых, дизайнерских и производственных услуг, расширил свое присутствие в Брашове, Румыния, продолжая инвестиции компании в регион. Это расширение должно поддержать ориентированный на клиента спрос на доступ к высокотехнологичным производственным решениям, локальным и глобальным цепочкам поставок, а также ориентированной на клиента команде, стремящейся оптимизировать доставку, качество, стоимость, а также производственные и инженерные услуги. Обслуживаемые ключевые сектора рынка включают сложное промышленное, медицинское и полупроводниковое капитальное оборудование.

«Benchmark Brasov, наряду с Benchmark Almelo, является сердцем и душой нашей европейской деятельности, и мы рады расширить наше производственное присутствие, добавить возможности для лучшего обслуживания наших нынешних клиентов и поддержать высокий интерес со стороны новых клиентов, которые хотят регионализировать свое производство в Европе, — сказал Джефф Бенк (Jeff Benck), президент и генеральный директор Benchmark. — Новое пространство предоставит нашим производственным и инженерным командам достаточно места для расширения нашей деятельности в Восточной Европе, а также создаст больше высокооплачиваемых рабочих мест для сообщества Брашова».

Расширение в Брашове является частью более широкой стратегии Benchmark по увеличению производственных мощностей по всему миру за счет использования существующих мощностей и лидерства, поскольку все больше клиентов стремятся диверсифицировать свою производственную стратегию и создавать продукты, приближенные к конечному потреблению. Новое пространство не только обеспечивает новое производственное пространство, но и улучшает системную интеграцию и рабочий процесс на месте.

«Для меня большая честь приветствовать наших партнеров, поставщиков и местное сообщество на открытии нашего расширенного объекта в Брашове, — сказал Герман Бартелинк (Herman Bartelink), вице-президент по европейским операциям Benchmark. — Мы с нетерпением ждем добавления новых возможностей и привлечения большего количества предприятий и рабочих мест в регион. Это расширение заняло много времени, и я очень горжусь работой нашей европейской команды в достижении этой вехи».

В дополнение к расширению, Benchmark Brasov будет нанимать сотрудников для заполнения новых вакансий. Компания ищет широкий круг должностей, включая технических специалистов, операторов машин, инженеров-электронщиков и инженеров-механиков. Расширение также позволит Benchmark углубить связи с местными университетами, предлагая больше возможностей для стажировок и другого опыта работы.