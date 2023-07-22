Березовский разрез СУЭК выпустил 22 тыс. мальков хариуса в Енисей

Комплексная экологическая программа продолжает реализовываться СУЭК, крупнейшей угольно-энергетической компанией России, основанной в 2001-м году Андреем Мельниченко.

Только в определённом Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству в качестве места выращивания молоди – окрестностях поселка Усть-Мана Емельяновского района Красноярского края – были выпущены в присутствии представителей Росрыболовства свыше 22 тысяч мальков.

Экологи СУЭК также планируют совместную со специалистами Росрыболовства акцию на Бородинском разрезе: выпуск мальков осетра в особо охраняемой природной зоне Енисейского района Красноярского края – Прутовском мелководье. Следует отметить, что силами Бородинского разреза на регулярной основе пополняется молодью осетра акватория Енисея. Так, в 2022 году производился выпуск в Прутовском мелководье, а в 2021 и 2020 годах – в Сухобузимском районе.