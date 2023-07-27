Беспрецедентная аудиовизуальная синергия: компания Toshiba TV сдержала свое обещание

На протяжении десятилетий компания Toshiba TV неизменно поставляет смарт-телевизоры премиум-класса с разрешением 4K, оснащенные передовыми технологиями и несметным числом интеллектуальных функций для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.

К числу таких продуктов относятся успешные на рынке серии C350 и M550, первая из которых обеспечивает поразительную четкость изображения в формате 4K с хорошо сбалансированным и иммерсивным звуком, а вторая — реалистичное изображение с эффектом присутствия и потрясающий звук.

В настоящее время в ассортименте продуктов компании Toshiba TV выделяется ультрасовременная модель телевизора X9900L и совершенно новая модель Z870. Эти высококлассные модели обладают выдающимся набором функций, которые достойны ожидания.

В основе каждой динамической характеристики моделей X9900L и Z870 лежит разработанный компанией Toshiba TV фирменный процессор REGZA Engine в сочетании с аудиосистемой REGZA Power Audio. В отдельных случаях для достижения наилучшего качества звучания и изображения модель Z870 оснащена технологиями REGZA Engine ZRi и REGZA Power Audio Pro+.

Что касается четкости отображения движущихся объектов, то здесь модели Z870 и X9900L просто великолепны. Модель X9900L оснащена технологией Ultimate Motion с частотой обновления 120 Гц, а совершенно новая модель Z870 имеет первый в своем роде дисплей с частотой обновления 144 Гц для первоклассного отображения движущихся объектов. Это инновационная разработка, обеспечивающая плавность движений и исключительную четкость изображения при просмотре динамичных сцен, например в спортивных состязаниях, боевиках и играх.

Еще одной ключевой особенностью OLED-телевизора X9900L является технология Tru Color OLED, обеспечивающая реалистичное изображение с яркими, реалистичными цветами и идеальными оттенками черного. Она функционирует вместе с системой Tru Screen Sound, которая впечатляющим образом синхронизирует динамическое звучание с движением на экране.

Очевидно, что каждый продукт в ассортименте компании Toshiba TV разработан в соответствии со стремлением к гибкости и новаторству, что предоставляет потребителям широкий выбор вариантов для удовлетворения их уникальных потребностей и бюджетов.

Последняя новинка: уже этим летом на рынках появится модель телевизора Toshiba TV Z870, которая обещает невиданную ранее аудиовизуальную синергию. Предполагается, что это станет грандиозным шагом в развитии телевизионных технологий.