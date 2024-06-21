BETSF объявила о начале эксплуатации второй майнинговой фермы

Bit Brother Limited сообщила о запуске второй фермы по майнингу криптовалюты в Абилине, штат Техас. Площадка 2 прошла все контрольные проверки и получила акт приемки и ввода в эксплуатацию и уже начала майнинг.

Исходя из опыта работы с активами, накопленного на площадке 1, ожидается, что начальная партия из 1368 майнеров S19 на площадке 2 будет производить 3 BTC в месяц. Таким образом, ожидается, что площадка 1 и площадка 2 достигнут совокупного ежемесячного производства 7 BTC. Одновременная работа этих двух площадок выведет майнинговые мощности Bit Brother на новый уровень.

Поскольку выяснилось, что инвестиционный и строительный цикл фермы по майнингу биткойна длинный и на нем есть слишком много неопределенностей, управленческая команда компании изучает и проводит оценку лучшего способа для площадки 3, такого как модель управления по доверенности.

В 2024 году кластер криптовалютного майнинга Bit Brother достигнет важной вехи развития. Ожидается, что он будет генерировать взрывные доходы, поскольку биткойн вызвал значительный всплеск, и это заложит прочную основу для будущего развития компании и сгенерирует больше прибыли для всех инвесторов.

Компания Bit Brother Ltd является корпорацией, деятельность которой охватывает различные направления, в том числе управление бизнесом в Китае и предприятия по работе с блокчейнами и криптовалютами в США. В юрисдикции США компания стратегически управляет и интегрирует объекты для майнинга криптовалют.