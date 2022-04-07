Беженцы из Донбасса в Воскресенске получат гуманитарную помощь от Союза «Офицеры группы “Альфа”»

Президент Союза «Офицеры группы “Альфа”» Алексей Филатов провел рабочую встречу в Воскресенском отделении «Российского Красного Креста», где передал гуманитарную помощь, предназначенную беженцам из Донецкой и Луганской областей, находящихся в настоящее время на территории Московской области. Более шести центнеров продуктов стали первым грузом, который направляют «альфовцы» мирным жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Машины с гуманитарной помощью от Союза приехали сегодня к офису «Красного креста» в Воскресенске Московской области около 12 часов дня, и её уже ждали сотрудники организации. Продуктовые наборы сейчас расходятся очень быстро – число вынужденных переселенцев с каждым днём увеличивается. Одни покинули дома после начала спецоперации, другие уехали в Россию «самотеком» ещё в начале года. Кто-то уже встал на учет в отделах соцзащиты, кому-то это ещё только предстоит. А питаться надо каждый день.

Председатель Воскресенского местного отделения Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина отметила:

— Продуктовая помощь сейчас одна из самых важных, так как финансовая помощь, которую гарантировали власти, у многих семей беженцев может уходить на прочие нужды: одежду, лекарства, траты, связанные с арендой жилья, и прочие. И эти расходы индивидуальны, а продукты нужны всем.

Президент АНО Союз «Офицеры группы “Альфа”» Алексей Филатов:

— Один из ключевых принципов работы нашего Союза – помощь делом, а не словом. Мы – ветераны «Альфы» – знаем, что в текущей ситуации тяжелее всего простым людям, которые не были готовы к происходящему и внезапно оказались фактически один на один с новой реальностью. Да, наше государство оказывает поддержку беженцам, но та помощь, которую возможно оказать за счет российских налогоплательщиков, в любом случае не обеспечит им хотя бы приблизительно тот сложившийся быт, который был у них дома. Мы убеждены, что независимо от гражданства, национальности, цвета паспорта и даже политических убеждений, помогать людям, оказавшимся в беде – это правильно. Потому «Офицеры группы “Альфа”» не остались в стороне.

Филатов и его Союз привезли в Красный крест 60 продуктовых наборов, более десяти килограммов каждый. В них есть по два вида круп, по два вида макаронных изделий, мясные и три вида рыбных консервов, сгущенное молоко, чай, печенье и даже кофе с конфетами. Многие семьи бежали с детьми, а потому сладости – это не мелочь.

Воскресенск выбрали, потому что столичные офисы благотворительных организаций традиционно обеспечены гуманитарной помощью лучше. А Красный Крест – потому что это организация с историей длиной более 150 лет и безупречной репутацией.

В планах «альфовцев», как заявляет Алексей Филатов, дальнейшее оказание помощи беженцам. И в Воскресенске, и в других уголках России.