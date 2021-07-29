БФ «Подарок Ангелу» запускает новый информационный портал об АДК

В июле Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок ангелу» запустил новый информационный портал об альтернативной и дополнительной коммуникации.

Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) — один из самых эффективных способов социализации детей с тяжёлыми речевыми нарушениями. Они успешно компенсируют недостаточное качество или полное отсутствие речи. Но, к сожалению, ввиду недостатка информации и множества мифов и страхов, связанных с использованием АДК, некоторые родители боятся использовать этот инструмент для развития коммуникативных навыков у детей. А практикующие специалисты, работающие с детьми и взрослыми, у которых есть коммуникативные трудности, не имеют достаточных компетенций, для работы с современными коммуникативными устройствами и методиками.

Перед фондом встала задача обеспечить доступ к качественной и научно-обоснованной информации в области альтернативной и дополнительной коммуникации. А также способствовать развитию системы поддержки детей и взрослых с речевыми проблемами посредством информирования родительской аудитории и специалистов в сфере АДК.

Для решения этой задачи и был разработан этот информационный портал.

На портале собрано множество полезных материалов, имеющих научное обоснование и подробно рассказано о средствах альтернативной и дополнительной коммуникации. Отдельное внимание уделено опровержению мифов и ошибочных утверждений относительно использования АДК. Также на портале создана форма обратной связи, через которую родители могут оставить запрос на консультацию, спросить совет или узнать дополнительную информацию.



Данный портал создан в рамках проекта «Школа АДК», который БФ «Подарок ангелу» реализует при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы. Помимо информационного портала, проводится адресная работа с семьями и обучение специалистов.

