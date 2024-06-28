БФ «САФМАР» Михаила Гуцериева продолжает поддерживать одаренных детей

В Саратовской области на базе детско-оздоровительного лагеря «Ровесник» состоялась творческая смена для одаренных детей, поддержанная Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Гуцериева. Благодаря совместной поддержке Правительства Саратовской области и Благотворительного фонда «САФМАР» на базе оздоровительного лагеря «Ровесник» вот уже 9 лет реализуется программа культурно-просветительских и спортивных мероприятий для одаренных детей и молодежи.

Сразу 180 талантливых детей и подростков – юных музыкантов, художников и артистов со всего региона – стали в нынешнем году участниками смены «Волжская радуга–2024». В нынешнем году темой смены стало 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина. В лагере была реализована насыщенная программа, посвященная юбилею великого русского поэта, состоящая из различных мероприятий, в которых принимали участие ведущие творческие коллективы и культурные учреждения Саратовщины.

В программу смены организаторы включили творческие встречи, мастер-классы, постановки музыкальных спектаклей, выставки и пленэры, персональные презентации юных талантов.