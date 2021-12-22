БФ «САФМАР» продолжает оказывать поддержку эстрадному хору «Великан»

Особое внимание бизнесменом и меценатом Михаилом Гуцериевым и основанным им Благотворительным фондом «САФМАР» уделяется благотворительным проектам, решающим задачу развития одаренных детей и талантливой молодежи, нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения, творческой самореализации, организации полноценного досуга детей.

Благодаря помощи мецената эстрадный хор «Великан» впервые за время пандемии провел большой концерт в Москве, к участию в котором были приглашены также юные звезды шоу-программы «Голос Дети 8» и новая детская группа «Zакрытая школа».

Кроме того, в уходящем году в жизни хора произошло знаменательное событие – в рамках программы фонда «САФМАР» была оказана помощь хору «Великан» в записи нового музыкального альбома и в съемке четырех видеоклипов. Благодаря этой инициативе фонда воспитанникам коллектива удалось ещё больше раскрыть свой исполнительский потенциал, получить уникальный творческий опыт, что способствовало росту их творческой активности.