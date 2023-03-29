BGI Genomics совместно с Zentya в Словакии выпускают тест ДНК кала на выявление колоректального рака

Компания BGI Genomics с объявала о выпуске COLOTECT 1.0 в Словакии совместно со своим партнером Zentya. Zentya — словацкая компания, специализирующаяся на обеспечении пациентов новейшими технологиями генетического скрининга, целью которых является выявление и своевременное лечение.

COLOTECT 1.0 — один из первых в истории тестов на выявление колоректального рака, который доступен в Словакии. Это неинвазивный тест ДНК кала предназначен для обнаружения колоректального рака и предраковых патологий. В нем применяется технология мультиплексной ПЦР для анализа метилирования для отслеживания аномальных биомаркеров метилирования ДНК клеток колоректального рака в образцах кала.

Пресс-конференция в честь выпуска нового продукта прошла в Братиславе, Словакия. Д-р Мартин Хурока (главный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения), д-р Лючия Старовечка Копак (медицинский генетик) и д-р Джозеф Долински (клинический онколог) выступили в качестве приглашенных докладчиков.

Д-р Мартин Хурока (Martin Huroka) пояснил, что возраст и семейный анамнез являются существенными факторами в заболеваемости колоректальным раком. «Риск развития колоректального рака резко возрастает после 50 лет или при положительном семейном анамнезе. Колоректальный рак почти на 100% предотвратим и благодаря регулярным профилактическим обследованиям удается предотвратить случаи смерти от рака кишечника», — заявил д-р Хурока.

Раннее выявление является ключом к профилактике колоректального рака и улучшению показателей выживаемости, поскольку прогрессирование колоректального рака обычно происходит очень медленно. Может пройти от 10 до 15 лет, чтобы нормальный эпителий переродился в аденоматозные полипы, а затем, подвергнувшись злокачественной трансформации, перерос в колоректальный рак.

«При диагностике ранней локализованной стадии пятилетняя выживаемость пациентов может достигать 90%. Однако она значительно снижается всего на 10–15% при прогрессирующей метастатической стадии. С экономической точки зрения лечение рака, диагностированного на ранней стадии, обходится гораздо дешевле, чем при выявлении на поздней стадии», — заявил д-р Долински (Dolinský).