Bigo Live наградит выдающихся создателей контента на BIGO Awards Gala 2024

Bigo Live, мировой лидер потоковых видеотрансляций, представляет пятую ежегодную церемонию — BIGO Awards Gala, которая состоится 16 января 2024 года в Лас-Вегасе. Впервые проводимая в США, церемония соберет пользователей приложения, чтобы наградить выдающиеся таланты со всего мира и показать трансформирующую силу прямых трансляций и ее положительное влияние на индустрию социальных сетей и мировое онлайн сообщество.

Тема этого года «Выигрывай на BIGO по-крупному» отражает миссию платформы создать глобальное пространство, где люди и разнообразные сообщества могут встречаться, творить и побеждать вместе. Вечер будет проводиться совместно американским журналистом и медиа персоной Пересом Хилтоном (Perez Hilton) и телеведущей Натали Нанн (Natalie Nunn) . Начало вечера будет ознаменовано захватывающим шоу талантов, в рамках которого будут представлены выступления по K-pop танцам, пению, магии и фокусам, драг-мюзиклу и показу на подиуме. Среди гвоздей программы представлены музыкальные композиции от международного диджея DJ WZRD и выступление репера JAQUAE и исполнительницы Эми Конхурадо (Emie Conjurado) с Филиппин, рассказывающей о своем удивительном пути к успеху Номинанты съедутся со всего мира, включая « Ucepth » (BIGO ID: MUSICWORLD01) из Франции, и «Tractrac» (BIGO ID: TRACTRAC) из США, что отражает стремление Bigo Live к признанию достижений в различных областях контента и жанров. «Bigo Live создал для меня место, где я могу быть самой собой», — сказала Эми Конхурадо. «На платформе я могу общаться с людьми со всего мира и строить связи, выходящие за рамки географических границ».

Помимо почета своих самых талантливых пользователей, Bigo Live поделиться нововведениями и планами на развитие платформы в 2024 году. Наряду с торжественным мероприятием, в рамках своих непрерывных усилий по предоставлению пользователям инструментов для достижения успеха, Bigo Live недавно запустил программу стимулирования начинающих стримеров, основанную на пользовательском генерируемом контенте (UGC-driven Amateur Streamers Incentive Program), которая вдохновляет создателей контента присоединиться к растущей популярности прямых трансляций.

Успешные кандидаты пройдут индивидуальный тренинг, получат гибкий график и мировую известность с заманчивым вознаграждением за постоянное создание контента. Bigo также представил совершенно новый драматический мини-сериал « WolfsFolly », открывающий двери в новую категорию контента в индустрии прямых трансляций

«Торжественная церемония награждения Bigo Awards Gala стремится отметить творчество и упорную работу, проделанную нашими ведущими, пользователями, сотрудниками и партнерами. Это событие является доказательством влияния прямых трансляций и демонстрирует разнообразные таланты и истории, которые нашли свое место на нашей платформе», — сказал Джеймс, президент BIGO Technology. «Мы стремимся создать среду, где каждый может выразить себя, найти свою аудиторию и установить глубокие и значимые связи с другими людьми по всему миру» — продолжил он.

Runway Around the World

В эпоху, когда потребление цифрового контента растет с ускоренным темпом, глобальный рост прямых трансляций переписывает картину социальных медиа и открывает новую эру возможностей для создателей контента. За последние семь лет компания BIGO Technology , благодаря Bigo Live, заняла лидирующие позиции в индустрии создателей контента, которая, как ожидается, достигнет 480 миллиардов долларов США к 2027 году . В этом году BIGO Technology получила премию APAC Insider за достижения в области развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения за 2023 год и была признана самой инновационной компанией по разработке креативного контента 2023 года по версии AI Global Media . Это свидетельствует о стремлении платформы содействовать инновациям и творчеству.

Bigo Live — это одно из самых быстрорастущих мировых сообществ для прямых трансляций, где пользователи могут в режиме реального времени делиться моментами из своей жизни, показывать свои таланты и общаться с людьми со всего мира. Bigo Live имеет более 400 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Платформа была запущена в марте 2016 года и принадлежит компании BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре.