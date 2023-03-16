BingX интегрируется с MetaTrader 5 для улучшения торговли крипто-деривативами

BingX, одна из ведущих криптобирж, объявляет о запуске бесшовной интеграции с Metatrader 5 (или «MT5»), платформой, которая позволяет участникам рынка торговать форекс, акциями и фьючерсами. Как первая биржа, связанная с MT5 в криптоиндустрии, BingX продолжает оптимизировать торговый процесс с помощью передовых инноваций из традиционных финансов и предоставляет пользователям более полный и удобный торговый опыт.

MT5 — это популярная торговая платформа, используемая для торговли финансовыми инструментами, такими как акции, валюты, товары и криптовалюты. Это обновленная версия платформы MetaTrader 4 (MT4), которая в настоящее время широко используется большинством организаций. MT5 предлагает расширенные функции, такие как дополнительные технические индикаторы, стакан цен (DOM) и возможность торговать на нескольких биржах. Платформа также поддерживает автоматические торговые системы, позволяя трейдерам разрабатывать собственных торговых роботов и внедрять свои пользовательские индикаторы.

Эта интеграция является важной вехой как для BingX, так и для MT5, поскольку она объединяет расширенные функции обеих платформ для обеспечения бесперебойной торговли криптовалютой. Подключение к MT5 позволяет пользователям BingX легко активировать учетную запись BingX MT5 и использовать все инструменты обеих платформ из одного интерфейса. Ордера, размещенные на MT5, будут обновлены и на BingX. Пользователи могут рассчитывать на безопасную и стабильную торговлю криптовалютами, такими как BTC и ETH, с более совершенными инструментами анализа для количественной торговли и настраиваемыми функциями. Эта интеграция также открывает дверь для форекс-трейдеров на MT5 в мир криптовалют, чтобы они могли легко начать пробовать.

«Интеграция с MT5 — это лишь одна из многих инициатив, предпринятых BingX для улучшения условий торговли», — выразила свое воодушевление Меган Ниволд, руководитель отдела СМИ BingX: «Мы считаем, что эта интеграция поможет пользователям принимать более обоснованные и профессиональные решения и оставаться впереди конкурентов. Такой подход характеризует ведущую роль BingX в отраслевых инновациях. Мы рассматриваем эту интеграцию как успешное сочетание индустрии блокчейна и традиционные финансы. BingX продолжит расширять границы и исследовать больше возможностей в будущем».