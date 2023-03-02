BingX объявляет о партнерстве с Mercuryo для внедрения умных цифровых платежей

BingX, одна из ведущих криптобирж, рада объявить о своем партнерстве с Mercuryo. Сотрудничество между двумя ведущими компаниями заключается в том, что финтех-индустрия призвана изменить ландшафт цифровых платежей, предоставив две ведущие компании в финтех-индустрии, чтобы преобразовать ландшафт цифровых платежей, предоставив безопасные, быстрые и простые в использовании решения. для клиентов по всему миру.

Mercuryo — это глобальная платформа платежной инфраструктуры, заново изобретающая простоту совершения платежей, предоставляя компаниям как из фиатных, так и криптовалютных миров широкий спектр финансовых услуг и продуктов, доступных через единую интеграцию API. С момента своего создания в 2018 году Mercuryo разрабатывает целостную финтех-платформу с несколькими продуктами, включая входные и выходные платежи, фиатные платежи, BaaS (банковское дело как услуга), CaaS (криптовалюта как услуга). Услуга); С 2018 года Mercuryo подключила к web3 более 3 миллионов пользователей. Флагманский продукт ИТ-подразделения поддерживает более 20 самых популярных токенов, включая BTC, ETH и USDT, а также широкий спектр местных валют и способов оплаты по всему миру.

BingX Announces Partnership With Mercuryo for Smarter Digital Payments

Партнерство позволит пользователям BingX пользоваться удобным процессом оплаты, который быстрее и безопаснее, чем традиционные способы оплаты. Пользователи BingX могут покупать криптовалюту через Mercuryo с помощью различных способов оплаты, включая кредитные и дебетовые карты Visa и Mastercard, Apple Pay и Google Pay. Купленная криптовалюта будет зачислена непосредственно на кошелек пользователя сразу после оплаты. Еще одним преимуществом этого сотрудничества является обмен токенами KYC. Благодаря партнерству Mercuryo и тесному сотрудничеству с командой BingX теперь клиенты могут приобретать криптовалюту в обход двойной проверки.

BingX Logo

«Мы очень рады партнерству с Mercuryo, чтобы предложить нашим клиентам инновационное и безопасное платежное решение», — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. — «В сотрудничестве с ним мы стремимся упростить цифровые платежи и предоставить нашим клиентам более быстрый, безопасный и удобный способ совершения транзакций. Интересно отметить, что наши лозунги имеют много общего. bBingX стремится сделать торговлю проще, а бизнес-платежи Mercuryo — проще. Работая вместе, мы можем и мы воплотим это в жизнь».

«Мы очень рады партнерству с BingX, чтобы предоставить клиентам удобный способ оплаты фиатными деньгами», — сказал Петр Козяков, генеральный директор Mercury. — «Наши совместные усилия не только изменят индустрию цифровых платежей, но и ускорят внедрение крипто-решений по всему миру. клиентов BingX и повысить лояльность клиентов».

Партнерство между BingX и Mercuryo является важным шагом вперед для индустрии финансовых технологий, поскольку оно прокладывает путь к более доступной и эффективной экосистеме цифровых платежей. Это только начало новой эры в индустрии цифровых платежей. Впереди еще более интересные инновационные решения.