BingX представила командный депозит для увеличения Wealth портфеля

BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, представила свою последнюю инициативу — Team-up Deposit, направленную на улучшение финансового сотрудничества и максимизацию прибыли от инвестиций. Эта новаторская функция поощряет взаимодействие внутри сообщества BingX, способствуя коллективному подходу к инвестициям в криптовалюту, вдохновленному концепцией социальной торговли. Будучи первой и крупнейшей платформой для торговли криптовалютами, BingX продолжает внедрять инновации и переопределять стандарты совместной инвестиционной практики.

BingX Introduces First-of-its-Kind Team-up Deposit to Enhance the Wealth Portfolio

Механика проста, но инновационна: BingX предлагает своим пользователям 7-дневный депозитный продукт с гарантированной основной суммой и годовой процентной доходностью (APY) 18,5%. После успешной подписки пользователи BingX смогут рассылать приглашения друзьям, формировать команды и получать удвоенную годовую прибыль. Первые 200 команд, в общей сложности 400 участников, получат дополнительные пробные средства. Примечательно, что если участник регистрируется в качестве нового пользователя через страницу команды во время мероприятия, эксклюзивные пробные средства будут распределены между обоими членами команды. При наступлении срока погашения основная сумма и проценты автоматически погашаются на счет финансирования участника, обеспечивая упрощенный и беспроблемный процесс инвестирования.

Групповой депозит BingX — это не просто инвестиционная возможность; это коллективный путь к взаимному финансовому успеху, укрепляющий приверженность BingX инновационным и совместным решениям по управлению активами.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала запуск: «Team-up Deposit олицетворяет непоколебимую приверженность BingX изучению синергии технологии блокчейна и традиционных финансов. Этот новый продукт, развивающийся на основе нашего предыдущего прорыва в социальной торговле, подчеркивает нашу приверженность новаторские диверсифицированные финансовые решения. В BingX мы по-прежнему решительны в нашей миссии по расширению возможностей трейдеров посредством постоянных инноваций, стремясь стать воротами в динамичную сферу криптовалют».

В преддверии приближающегося празднования своего 6-летия в мае BingX планирует представить в ближайшие месяцы ряд инновационных и привлекательных продуктов и услуг.