BingX представила расширенные обновления бессрочных фьючерсов

BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, представила три передовые функции, направленные на улучшение пользовательского опыта торговли бессрочными фьючерсами. Эти обновления включают в себя механизм двойной цены, гарантированную цену и модернизированную торговлю сигналами.

Механизм двойной цены

Механизм двойной цены предназначен для обеспечения честной торговли и защиты пользователей от аномальных рыночных условий, которые могут привести к принудительной ликвидации. Рыночные колебания могут значительно увеличить разрыв между рыночной ценой и спотовой, что приведет к массовым принудительным ликвидациям. Стремясь к равным условиям, BingX применяет механизм двойной цены, чтобы предотвратить колебания рынка и защитить пользователей BingX от потенциальных потерь. Эта мера не только обеспечивает честную торговую среду, но и укрепляет доверие ко всей криптовалютной индустрии.

Механизм двойной цены работает путем введения двух цен, а именно цены маркировки и последней цены, для расчета нереализованной прибыли и убытка (PnL) по открытым позициям пользователя. Он вступает, когда последняя цена значительно отклоняется от цены маркировки. В таких случаях механизм корректирует триггерную цену ликвидации для позиций пользователя на основе цены маркировки, а не последней цены.

Гарантированная цена

Для борьбы с проблемами проскальзывания во время плановых ордеров и ордеров стоп-лосс BingX запускает Гарантированную цену (GTD), которая построена на основе ранее запущенной функции Гарантированного стоп-лосса. После активации механизм GTD обеспечивает исполнение позиций пользователей по заранее установленной цене, защищая их от ненужных убытков даже в условиях резкой волатильности рынка. Эта эксклюзивная и первая в отрасли функция предоставляет пользователям непревзойденную ликвидность и создает превосходную и высоколиквидную торговую среду.

Обновленная сигнальная торговля

BingX представляет обновленную торговлю сигналами, предлагая пользователям беспрепятственный доступ к автоматизированной стратегии от TradingView до бессрочных ордеров на BingX. Благодаря этому усовершенствованию BingX не только предлагает простое размещение заказов, но и интегрирует поддержку инструкций, основанных на стратегии. Преимущества этой функции включают прямую связь между TradingView и BingX, устраняющую необходимость в дополнительных API-интеграциях, что дает возможность использовать количественную торговлю для всех пользователей без ограничений. Эти гибкие инструкции по стратегии позволяют пользователям настраивать и настраивать сделки в процессе, обеспечивая беспрецедентно удобный интерфейс.

Элвиско Кэррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX, подчеркнул важность этих обновлений, заявив: «BingX по-прежнему стремится обеспечивать конкурентное преимущество для наших пользователей, постоянно внедряя новаторские и профессиональные функции, которые повышают уровень криптотрейдинга. Все эти последние функции запуски подчеркивают нашу приверженность инновациям и ориентированность на пользователя. Благодаря последним обновлениям в области торговли бессрочными фьючерсами BingX укрепляет свои позиции в качестве новаторской платформы, которая предоставляет пользователям передовые инструменты для достижения успеха».