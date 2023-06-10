BingX расширяет спотовую торговлю за счет интеграции с zkSync Era и запуска зоны BRC-20

Ведущая криптовалютная биржа BingX объявляет об интеграции zkSync Era для размещения онлайн-депозитов и выводов.

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zkSync Era — это протокол уровня 2, который масштабирует Ethereum с помощью передовой технологии ZK. zkSync использует доказательства с нулевым разглашением (zk-proofs) для обеспечения быстрых и дешевых транзакций. С помощью zkSync пользователи могут вносить средства в основную сеть Ethereum и осуществлять выводы из нее более быстрым и простым способом, без необходимости ждать подтверждения или платить высокую комиссию за газ. Интеграция BingX с zkSync Era расширяет возможности спотовой торговли. Без регистрации отдельного закрытого ключа пользователи получили возможность размещать безопасные и практически мгновенные онлайн-депозиты и осуществлять вывод криптовалют. Также на платформе теперь доступен для торговли CHEEMS USDT.

«Интеграция zkSync Era и поддержка токенов BRC20 являются частью наших постоянных усилий по улучшению наших услуг по спотовой торговле и поддержке роста индустрии блокчейна, — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. – Мы рады предложить нашим пользователям более простой и экономичный способ проведения спотовой торговли более широким спектром криптовалют и токенов. В рамках нашего постоянного стремления предоставлять доступ к наиболее многообещающим и инновационным проектам в этой экосистеме, надеется предоставить пользователям лучший торговый опыт и продолжить свою роль ведущего новатора».