BingX растет на бычьем рынке, показывая глобальный рост

BingX, ведущая криптовалютная биржа, сообщила о значительных достижениях, чему способствовала благоприятная рыночная траектория в первом квартале 2024 года. Компания отмечает ряд достижений, свидетельствующих о ее устойчивом росте, экспансии на рынок, и повышение эксплуатационных показателей.

Ключевые финансовые и операционные показатели. Объем спотовой торговли: согласно последним данным CoinGecko, объем спотовой торговли BingX увеличился более чем в семь раз по сравнению с предыдущим кварталом, что демонстрирует растущую уверенность трейдеров и ликвидность рынка. Траектория роста в значительной степени определяется 24 первоначальными предложениями токенов, которые впервые были зарегистрированы на BingX, включая такие токены, как BOME, WEN и MANTA. Примечательно, что цена BOME на BingX резко выросла на 4 384,62%, что стало самым высоким приростом среди всех бирж. Аналогичным образом, WEN и MANTA продемонстрировали значительный рост — 1 169,26% и 1 033,33% соответственно.

Аналитические данные CoinGecko показывают, что 26 марта BingX достиг годового максимума в $6 298 543 514, что означает четырехкратное увеличение по сравнению с предыдущим годом и три месяца подряд роста интереса.

К 26 марта объем торговли бессрочными фьючерсами на платформе вырос до 14 миллиардов долларов, что означает семикратный рост по сравнению с предыдущим кварталом. Столь значительный рост во многом обусловлен торговым соревнованием SuperX, состоявшимся в конце февраля, призовой фонд которого составил 1 миллион долларов.

Отражая растущую популярность BingX и вовлеченность пользователей, ICO Analytics сообщила, что BingX поднялся с 11-го на 9-е место по посещаемости веб-сайта с декабря прошлого года по февраль этого года.

BingX впервые вышел на спортивную арену, став основным партнером ФК «Челси» в январе 2024 года. В результате этого соглашения BingX стал официальным партнером формы мужской команды «Челси» на оставшуюся часть сезона 2023/24.

В соответствии со своей стратегической глобальной экспансией BingX ознаменовала свой выход в Латинскую Америку, начав операции в Бразилии в марте 2024 года. Бразильские пользователи получили возможность приобретать криптовалюту с использованием бразильских реалов (BRL) посредством переводов Pix. Этот шаг подчеркивает стремление BingX повысить финансовую инклюзивность и доступность на латиноамериканском рынке.

«Эти достижения подчеркивают сильную позицию и позитивный взгляд BingX на быстро меняющуюся криптовалютную среду. Поскольку мы продолжаем фокусироваться на всемирной экспансии и извлекать выгоду из бычьей динамики рынка, BingX стремится предлагать непревзойденный торговый опыт и возможности нашему глобальному сообществу». — сказала Вивьен Лин, директор по продуктам BingX.