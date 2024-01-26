BingX стала лучшей криптовалютной биржей 2023 года по версии TradingView

BingX, ведущая глобальная криптовалютная биржа, третий год подряд удостоена награды «Лучший криптоброкер/биржа» на церемонии вручения наград TradingView Broker Awards 2023, набрав впечатляющие 4,9 балла из 5. Эта награда отражает мнения и обзоры базы пользователей TradingView, дополненные рейтингами TradingView, включающими анализ различных аспектов, таких как взаимодействие с пользователем, показатели производительности и надежность платформы.

TradingView, широко признанная аналитическая платформа, предлагает инструменты финансовой визуализации и подробную информацию о рынке. Ежемесячно она обслуживает глобальное сообщество, насчитывающее более 50 миллионов трейдеров и инвесторов, предоставляя платформу для выявления рыночных возможностей. Премия TradingView Broker Awards — это конкурентная площадка для ведущих поставщиков финансовых услуг, где они могут продемонстрировать свое брокерское мастерство в глобальном масштабе. Исключительные результаты BingX за последний год принесли им это выдающееся признание со стороны TradingView.

В течение 2023 года BingX отмечала важные вехи в области технологических инноваций, инициатив по ребрендингу и стратегическому партнерству, получая все большее признание в мировом сообществе TradingView. Завершение преобразовательной инициативы по ребрендингу подчеркивает стремление BingX предоставить безопасную платформу, обогащенную инновационными инструментами. Известные запуски продуктов включают BingX Wealth для управления активами и новаторские функции, такие как нулевое проскальзывание при торговле фьючерсами. Вишенкой на торте стало сотрудничество BingX с футбольным клубом «Челси». Все это привело к его замечательному росту — увеличению базы пользователей вдвое с 5 миллионов до 10 миллионов.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила благодарность, заявив: «Мы безмерно благодарны нашим пользователям и сообществу TradingView за их постоянную поддержку, которая сыграла важную роль в получении BingX этой престижной награды вот уже третий год. Эта честь еще раз подтверждает доверяют нашим пользователям. Мы стремимся расширять возможности наших пользователей, помогая им превзойти свои торговые цели. Эта награда не только признает наши прошлые достижения, но и вдохновляет наши будущие инновации, направленные на предоставление непревзойденного опыта торговли. Мы стремимся создавать новые закрепить и установить более высокие стандарты в отрасли».