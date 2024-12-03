BingX заключил партнерство с SafePal для повышения ликвидности и доступности криптовалютной торговли

BingX, мировая криптовалютная биржа, объявила о партнерстве с SafePal, некастодиальным набором криптокошельков новейшего поколения. SafePal, известный своим уникальным гибридным подходом и расширенным возможностям DeFi и CeFi более сотни блокчейнов, объединяет усилия с BingX для повышения ликвидности, улучшения пользовательского опыта и расширения доступа к инновационным блокчейн-сервисам для трейдеров по всему миру. Это сотрудничество также знаменует собой значительный прогресс в программе BingX Global Broker, подкрепляя ее приверженность созданию более взаимосвязанной и эффективной торговой экосистемы.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила энтузиазм по поводу этого развития: «SafePal будет выступать в качестве независимого брокера в рамках программы BingX Exchange Broker. Наше партнерство с SafePal является ключевым шагом в изменении того, как пользователи получают доступ к ликвидности и бесперебойной торговле. Интегрируя передовые решения BingX по ликвидности с экосистемой кошельков SafePal, мы устанавливаем новый стандарт для брокеров и предоставляем пользователям непревзойденные инструменты для успешной торговли».

Эта интеграция обеспечит улучшенные функции открытого API для спотовой, контрактной и стратегической торговли, а также модернизирует финансовые продукты. Объединяя опыт ликвидности BingX с децентрализованной платформой SafePal, партнерство обеспечивает улучшенный торговый опыт для пользователей. Это отражает приверженность BingX содействию сотрудничеству брокеров при расширении своей экосистемы. Кроме того, этот шаг подчеркивает долгосрочную стратегию BingX по укреплению партнерских отношений и расширению своего влияния в экосистеме брокеров.

Программа BingX Global Broker станет одной из ключевых в построении глобальных партнерств и повышении доступности торговли криптовалютой. Постоянно предоставляя исключительную ценность своим пользователям и партнерам-брокерам, BingX укрепила свою репутацию лидера отрасли. Благодаря последним обновлениям программы и стратегическим сотрудничествам, таким как партнерство с SafePal, BingX формирует более взаимосвязанную, эффективную и ориентированную на пользователя экосистему торговли криптовалютой. В рамках своего видения BingX приветствует больше брокерских платформ, чтобы присоединиться к ее усилиям по продвижению инноваций и продвижению будущего децентрализованных финансов.