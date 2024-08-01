BingX запустила BingX Labs для поддержки перспективных Web3 проектов

BingX, ведущая криптовалютная биржа, объявила о запуске BingX Labs. BingX Labs занимается поиском перспективных проектов и помогает им эффективно внедрять свои токены. Labs будет предлагать ряд услуг, включая создание рынка, техническую поддержку и стратегический консалтинг. Сотрудники BingX будут выступать в качестве консультантов для внешних клиентов, обеспечивая надежную поддержку разработки проектов. Используя обширный опыт и техническое мастерство BingX, подразделение будет помогать клиентам эффективно достигать своих стратегических целей.

Под руководством Вивьен Лин, которая также является директором по продуктам BingX, BingX Labs стремится предоставлять комплексные ресурсы и экспертные знания, чтобы помочь новым предприятиям процветать, управляя продуктовыми инновациями биржи, одновременно определяя стратегическое направление и поддержку перспективных блокчейн-проектов. «Наша миссия в BingX Labs — предоставить качественные проекты Web3 нашему сообществу. Разнообразная база пользователей BingX и наши рыночные знания могут принести значительную пользу проектам Web3, обеспечивая им глобальное присутствие. Мы стремимся использовать наши внутренние и внешние ресурсы, чтобы помочь этим проектам стать успешными. Мы также стремимся предоставлять качественные активы нашим пользователям, что является дефицитным ресурсом на текущем рынке», — сказала Вивьен Лин.

BingX Labs особенно заинтересована в проектах, которые демонстрируют сильный маркетинг, потенциал привлечения пользователей и инновационные технические решения. Лаборатория открыта для сотрудничества с успешными и опытными командами Web3 и поддержки ведущих в отрасли проектов, которые демонстрируют значительный потенциал и рыночную привлекательность. Используя возросший объем торговли и более широкое сообщество биржи BingX, BingX Labs стремится поддерживать проекты на ранних стадиях и помогать им добиваться успеха на рынке капитала. Это обязательство отражено в стратегических инициативах BingX по улучшению своей платформы и расширению своих предложений услуг.

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. В 2024 году BingX стала официальным партнером по обмену криптовалют футбольного клуба «Челси».