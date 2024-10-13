BingX запустила миниапп Telegram для более удобного копитрейдинга

BingX, криптовалютная биржа, объявила о запуске Telegram Copy Trading Mini App, первого в своем роде в мире, поддерживающего копирование сделок непосредственно в Telegram. Эта новая функция позволяет пользователям беспрепятственно следить за ведущими криптовалютными трейдерами на BingX без необходимости регистрации или загрузки дополнительного программного обеспечения. Просто подключив свой кошелек TON Space через Telegram, пользователи могут заниматься копированием сделок одним щелчком мыши.

Внедрение приложения BingX Telegram Mini — это важный шаг вперед в стремлении компании сделать торговлю криптовалютой более интуитивной и удобной для пользователя. Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила свой энтузиазм по поводу новой функции: «Используя приложение BingX в Telegram, мы разрушаем барьеры для входа. Нет необходимости в сложных регистрациях или дополнительных загрузках. Все, что вам нужно, — это кошелек TON Space, и вы можете начать копировать сделки от ведущих экспертов в этой области. Этот запуск подчеркивает нашу приверженность упрощению торговли и расширению прав и возможностей трейдеров по всему миру, независимо от уровня опыта».